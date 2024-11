Come personalizzare e riorganizzare l’app Foto di iOS 18 su iPhone

Con la release di iOS 18, l’app Foto di iPhone ha conosciuto quello che Apple stessa ha definito il maggiore aggiornamento del design mai realizzato per l’app.

Il team di Apple ha progettato il nuovo design in modo che fosse facile da usare, con un layout semplificato e unificato dell’app, che presenta tutto ciò che può servire all’utente in un’unica vista.

Con l’aggiornamento iOS 18, la schermata principale dell’app Foto di iPhone presenta, nella sua parte superiore, la familiare griglia di foto della nostra Libreria. Per continuare a sfogliare la Libreria di foto e video, basta scorrere la griglia verso il basso. Le foto più recenti sono in basso, nella griglia, e scorrendo dall’alto verso il basso procediamo indietro nel tempo.

Se invece scorriamo la schermata principale di Foto verso l’alto, possiamo scorrere le raccolte e le collezioni, l’una dopo l’altra in successione: Giorni recenti, Persone e animali, Raccolte in evidenza, Ricordi, Viaggi, Album e così via.

Come inevitabilmente accade a ogni aggiornamento dell’interfaccia utente, non tutti gli utenti sono soddisfatti di questo redesign dell’app Foto. Ed è del resto comprensibile, quando vengono cambiate delle modalità d’utilizzo con le quali – migliori o peggiori che fossero – le persone avevano preso familiarità.

Alcuni utenti trovano che la schermata sia eccessivamente affollata di collezioni di contenuti, diverse delle quali compilate automaticamente dall’app. In ogni caso, il team di Apple ha previsto un’altra importante caratteristica per questa nuova app Foto – caratteristica che sembra essere un filo conduttore di quest’ultima versione di iOS: la possibilità di personalizzare.

Abbiamo detto che le raccolte e le collezioni vengono visualizzate e organizzate automaticamente, nella schermata principale dell’app Foto, sotto la griglia di foto e video della Libreria.

L’utente ha tuttavia la possibilità di personalizzare quali raccolte e collezioni debbano essere visualizzate e in quale ordine. L’opzione di personalizzazione può quindi aiutarci a dare un’organizzazione alla schermata principale dell’app Foto che sia più vicina ai nostri gusti e alle nostre esigenze. Possiamo cioè rimuovere alcune raccolte dall’elenco o cambiare l’ordine in modo che – ad esempio – quelle che utilizziamo di più siano in evidenza, in alto.

Per fare questo, apriamo l’app Foto di iPhone dalla schermata Home di iOS e, con degli swipe verso l’alto, scorriamo fino in fondo alla schermata principale dell’app.

In fondo ad essa, troviamo il pulsante Personalizza e riordina.

Facciamo tap su di esso per accedere alla schermata Personalizza e riordina.

In questa schermata, possiamo riordinare la sequenza di raccolte toccando e tenendo premuto su una raccolta, e spostandola nella nuova posizione.

Inoltre, toccando il cerchio con la spunta di fianco al nome, possiamo deselezionare le raccolte che non desideriamo vengano incluse nella lista delle raccolte visualizzate nella schermata principale dell’app Foto.

Quando abbiamo concluso, chiudiamo la schermata Personalizza e riordina e vedremo applicata alla schermata principale dell’app Foto la selezione e l’ordine delle raccolte così come li abbiamo configurati.

In ogni momento, naturalmente, possiamo aprire Personalizza e riordina per modificare l’ordine o selezionare una delle raccolte nascoste, per visualizzarla di nuovo.

Possiamo anche toccare su Ripristina per riportare la lista al suo stato predefinito.