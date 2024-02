Come creare immagini con l’AI generativa in Microsoft Copilot su iPhone

Oltre a consentire di ricevere risposte a domande su qualsiasi argomento dal chatbot, di riconoscere gli oggetti con l’AI, e ad altre funzioni di intelligenza artificiale, l’app Microsoft Copilot per iOS ci permette anche di creare immagini con semplici prompt di testo, con l’ausilio dell’AI generativa, in modo facile e rapido sul nostro iPhone.

L’assistente AI integrato in Microsoft Copilot è infatti potenziato dai modelli di ultima generazione di OpenAI, incluso DALL·E 3, la tecnologia di intelligenza artificiale generativa in grado di creare immagini a partire da una descrizione testuale espressa in linguaggio naturale.

Vediamo come fare.

Innanzitutto, quindi, apriamo l’app Microsoft Copilot su iPhone e accediamo con il nostro account Microsoft, requisito necessario per generare immagini.

Nel campo di input del prompt, scriviamo qualcosa come “crea” o “genera” o “fai” e poi descriviamo in linguaggio naturale l’immagine che desideriamo ottenere (ad esempio: “l’immagine di una smart city del futuro con grattacieli e taxi volanti avveniristici”).

Dopo un certo periodo di elaborazione, Microsoft Copilot ci presenterà le anteprime di quattro varianti che l’AI ha generato sulla base della nostra descrizione.

Tocchiamo una di essa per allargare la vista dell’anteprima; con degli swipe verso destra e sinistra possiamo poi scorrere tra le quattro varianti.

Con un ulteriore tocco sull’anteprima ingrandita, possiamo attivare la modalità schermo intero e, qui, ingrandire l’immagine con il familiare gesto pinch per aumentare e diminuire lo zoom e vedere meglio i particolari.

Un tocco sul pulsante Condividi, nella vista dell’anteprima singola, fa sì che Copilot generi un link che punta a un server Microsoft Bing. Possiamo copiare il link e condividerlo con altre persone che potranno visualizzare l’immagine generata dall’AI.

Con un tocco prolungato sull’anteprima singola abbiamo invece la possibilità di aprire un menu di scelta rapida con ulteriori opzioni per salvare e condividere la foto.

Il comando Condividi del menu di scelta rapida apre il riquadro di condivisione standard di iOS, nel quale abbiamo accesso alle varie opzioni disponibili, tra cui AirDrop, Messaggi, Mail, eventuali servizi di terze parti come WhatsApp, Google Drive e così via. Il file generato da Microsoft Copilot è un JPEG in formato quadrato e risoluzione 1024 x 1024.

L’opzione Salva in Foto del menu di scelta rapida ci permette di salvare l’immagine nella Libreria Foto di iPhone.

L’interfaccia della chat di Microsoft Copilot non offre opzioni visuali per regolare o personalizzare i parametri e le proprietà dell’immagine, come avviene in altri sistemi di AI generativa per immagini. Possiamo tuttavia dare le istruzioni all’interno del prompt.

Ad esempio, possiamo aggiungere al prompt qualcosa come: “in stile fumetto in bianco e nero”, oppure: “in stile cinematografico con colori intensi e un’atmosfera cupa”.

Anche il tipo di immagine che chiediamo di generare ha il suo impatto sul risultato finale, che sarà diverso se, ad esempio, di una “macchina sportiva rossa” chiediamo di generare una foto, un rendering, una illustrazione 3D o un dipinto artistico.

Possiamo poi arricchire il prompt con maggiori dettagli e descrizioni più precise, per far sì che l’AI generativa di Microsoft Copilot abbia a disposizione più elementi su cui basare la sua composizione.

Inoltre, sfruttando il contesto della chat, abbiamo anche la possibilità di avvicinarci maggiormente al risultato che abbiamo in mente mediante affinamenti successivi. Ad esempio, se chiediamo di creare “l’immagine di una macchina sportiva rossa” ma l’output che riceviamo è a nostro avviso troppo poco fotorealistico, basterà inviare la richiesta “falla più realistica”. E, se cambiamo idea, chiedere: “falla gialla”.

Non c’è limite alla fantasia. Anzi, in realtà alcuni limiti ci sono. Con l’account gratuito di Microsoft Copilot ci sono delle limitazioni al numero di chat, richieste e immagini che possiamo creare. Inoltre, il formato e la risoluzione dell’immagine generata sono fissi.