Come Plustek intende rivoluzionare la digitalizzazione dei documenti

Lo specialista in soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio Plustek ha annunciato che coglierà l’occasione di Computex 2022 – la nota kermesse di Taipei che si terrà dal 24 al 27 maggio in formato di evento ibrido – per presentare Office Revoution 4.0.

Integrando le più recenti soluzioni negli ambiti dell’intelligenza artificiale, delle reti neurali, del data analytics e del deep learning, Plustek lancia una serie di nuove tecnologie che intendono rivoluzionare le attività di digital document transformation nei più differenti ambiti di applicazione.

Con Intelligent Data Capture, Plustek unisce la potenza del riconoscimento ottico dei caratteri, l’intelligenza artificiale e l’automatic tag recognition per portare la digitalizzazione dei documenti a un nuovo livello.

Estraendo informazioni da documenti non strutturati e poi automatizzando le operazioni ripetitive, come, ad esempio, la compilazione di determinati campi, è possibile ridurre sensibilmente i costi operativi.

I dati possono poi essere esportati in formato CSV, JPG e HTML e poi essere collegati a Oracle, SQL, Web API, ERP e così via.

Questa tecnologia – secondo l’azienda – potrà essere di grande aiuto a reparti contabilità, studi commerciali, assicurazioni, corrieri, reception di hotel, addetti alla gestione del magazzino e molte altre realtà.

La tecnologia Intelligent ID Capture di Plustek, basata su intelligenza artificiale, è in grado di leggere documenti, tra cui carte d’identità, passaporti, patenti e permette anche la personalizzazione delle aree di scansione dei dati.

Tutte le operazioni, dalla digitalizzazione fino al salvataggio e all’analisi dei dati, sono protette da crittografia end-to-end per garantire i più elevati livelli di sicurezza.

Si tratta di una soluzione avanzata perfetta per ridurre al minimo gli errori umani, abbassare i costi operativi e migliorare l’efficienza, soprattutto in quelle situazioni in cui sia necessario limitare le interazioni fisiche e si preferisca l’implementazione di soluzioni contactless self-service.

Con Smart Education Solutions Plustek propone soluzioni in grado di digitalizzare documenti A3, appunti, modulistica e molto altro e, grazie all’integrazione di tecnologie cloud, ora è in grado anche di offrire soluzioni che consentono a studenti, scuole, università ed enti di formazioni di creare autonomamente archivi di test e flashcard digitali, che è poi possibile consultare da qualsiasi luogo.

Presso lo spazio di Plustek (L0628 TaiNEX Nangang Exhibition Center) sarà possibile vedere le dimostrazioni di Office Revolution 4.0 in sette diversi scenari d’applicazione e confrontarsi con diversi esperti di digital transformation.

