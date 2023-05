Come nascondere foto e video da occhi indiscreti su iPhone

Nella Libreria dell’app Foto di iPhone vengono archiviati nel corso del tempo scatti e video dei momenti da ricordare, così come immagini di vario genere che abbiamo conservato perché utili, anche per lavoro, o di un qualche interesse.

Tra le centinaia o migliaia di foto (e video) che portiamo sempre con noi nell’iPhone, potrebbero essercene alcune che desideriamo magari separare dalla Libreria e nascondere in un posto più discreto.

Può infatti capitare di sfogliare la Libreria Foto di iPhone con amici, parenti o colleghi, per condividere dei ricordi significativi; oppure, che il nostro telefono sia momentaneamente utilizzato da altri; ma, in questi casi, vorremmo magari mantenere riservate alcune delle immagini (o dei video).

L’app Foto di iPhone fornisce da tempo un’opzione per fare proprio questo: nascondere le immagini e i filmati in una posizione più discreta. E, con iOS 16, questo album nascosto è diventato ancora più protetto.

Nascondere immagini in Foto di iPhone

Per nascondere una foto, tocchiamo su di essa nell’app Foto, per aprirla, tocchiamo il pulsante Altro (l’icona con i tre puntini nel cerchio) e tocchiamo Nascondi nella lista di opzioni disponibili.

Per nascondere più di una foto simultaneamente, nell’Album o nelle viste Giorni o Tutte le foto della Libreria tocchiamo su Seleziona, poi tocchiamo sulle foto per selezionarle (o scorriamo un dito sullo schermo touch per selezionare una serie di foto), quindi tocchiamo sul pulsante Altro e infine su Nascondi.

Dopo aver eventualmente confermato la scelta, l’app Foto di iPhone nasconderà la foto.

Le foto nascoste non vengono più visualizzate nella Libreria, ma rimangono accessibili nell’album speciale denominato Nascosti. Questo è raggiungibile selezionando la scheda Album dell’app Foto di iOS, nella sezione Altro.

A protezione di questo posto “riservato”, l’album Nascosti di default è protetto: per sbloccarlo e visualizzare le foto al suo interno occorre autenticarsi con i consueti metodi di iPhone, come Face ID o Touch ID.

Questo livello di protezione può essere disattivato, se lo desideriamo: per sbloccare l’album Nascosti, apriamo Impostazioni > Foto, e qui disattivare il controllo Utilizza Face ID (o Utilizza Touch ID o Utilizza codice).

Oppure, sempre in Impostazioni > Foto, possiamo anche fare in modo che l’album Nascosti non venga nemmeno mostrato nella sezione Altro degli Album di Foto di iOS, disattivando lo switch Mostra l’album Nascosti.

Possiamo in qualsiasi momento recuperare una foto dall’album Nascosti e ripristinarla nella Libreria.

Per farlo, apriamo l’album Nascosti e, se necessario, autentichiamoci: poi, selezioniamo o apriamo la foto da recuperare, tocchiamo sul pulsante Altro (l’icona con i tre puntini nel cerchio) e tocchiamo su Non nascondere.

Se utilizziamo la funzionalità Foto di iCloud, le foto che nascondiamo nell’album Nascosti vengono sincronizzate sugli altri nostri dispositivi.