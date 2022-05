Come Microsoft aiuta le aziende nel loro percorso verso la sostenibilità

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Microsoft Cloud for Sustainability a partire dal primo giugno.

Le nuove funzionalità di Microsoft Cloud for Sustainability e dell’ecosistema globale di partner – ha sottolineato l’azienda – consentiranno una trasformazione digitale più rapida e capillare alle aziende che hanno intrapreso un percorso verso la sostenibilità, dando l’opportunità di accelerare la crescita del business in maniera sostenibile.

Tra le principali funzionalità e vantaggi disponibili con Microsoft Cloud for Sustainability, ci sono innanzi tutto funzionalità per la integrazione e gestione dei dati.

Per efficientare reportistica, iniziative di sostenibilità e trasformazione del business, le aziende hanno bisogno di una migliore visibilità delle attività interne e della catena del valore.

La raccolta e la connessione dei dati IoT provenienti da dispositivi che utilizzano sensori, combinata con servizi avanzati in ambito edge o cloud, fornisce la base per monitorare e misurare queste attività.

Grazie a Microsoft Sustainability Manager – disponibile per una versione di prova o per l’acquisto a partire dal 1 giugno – sarà possibile per le aziende avere una visione sempre più completa sulle emissioni e ridurre più facilmente l’impatto ambientale, grazie a connessioni di dati sempre più automatizzate e centralizzate in un formato comune.

Poi: infrastruttura It ottimizzata. Le aziende – mette in evidenza Microsoft – possono ridurre l’impatto ambientale e aumentare il valore aziendale sostituendo strumenti, sistemi o attività con opzioni più efficienti, come ad esempio la migrazione di dati in cloud.

Le applicazioni della dashboard Emissions Impact forniscono alle aziende la trasparenza sulle emissioni prodotte dall’utilizzo dei servizi cloud Microsoft.

Ancora, tra le principali funzionalità, c’è la riduzione dell’impatto della catena produttiva.

Grazie alle soluzioni digitali fornite da Microsoft e dall’ecosistema di partner in crescita, Microsoft è in grado di aiutare le aziende a massimizzare l’efficienza degli asset e della produzione, a ridurre l’impatto ambientale dei loro edifici e spazi e a favorire la transizione verso l’energia pulita.

Infine, catene del valore più sostenibili.

Le tecnologie digitali – sottolinea Microsoft – stanno anche aiutando le aziende a facilitare una maggiore trasparenza e responsabilità lungo la catena del valore, dalle materie prime alla creazione del prodotto fino alla distribuzione.

Un approccio incentrato sui dati può aiutare le aziende a raggiungere l’integrità dei dati e a ottenere la visibilità necessaria per migliorare l’efficienza, ridurre le emissioni ed eliminare gli sprechi.

Maggiori informazioni sul supporto che Microsoft offre alle aziende per un migliore impatto sostenibile sono disponibili sul sito della società.

Leggi tutti i nostri articoli su Microsoft