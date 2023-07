Come intelligenza artificiale e machine learning stanno supportando la rivoluzione del commercio elettronico al dettaglio

Secondo l’ultimo report Ecommerce Italia di Casaleggio&Associati il mercato globale ecommerce supererà nel 2023 i 6 mila miliardi di dollari di fatturato, per superare gli 8 mila miliardi nel 2026.

L’e-commerce sta decisamente e rapidamente guadagnando popolarità e notevole impulso alla crescita è arrivato durante la pandemia COVID-19, che ha comportato sfide senza precedenti. L’improvviso spostamento del comportamento dei consumatori verso gli acquisti online ha infatti reso necessaria l’adozione di soluzioni innovative da parte delle aziende, che hanno dovuto affrontare nuove sfide.

Oggi, anche se l’impatto della pandemia si è notevolmente ridotto, alcune sfide rimangono. Ad esempio, con milioni di prodotti disponibili online, è difficile per i rivenditori fornire raccomandazioni e promozioni personalizzate a ciascun cliente. Inoltre, poiché i modelli di acquisto dei clienti cambiano rapidamente, i rivenditori devono ottimizzare i processi di gestione delle scorte per garantire di avere i prodotti giusti in magazzino al momento giusto, senza incorrere in costi di magazzino in eccesso. Inoltre, fornire un servizio clienti eccellente può essere una sfida per i rivenditori di e-commerce, che non hanno le stesse opportunità di interazione faccia a faccia dei rivenditori tradizionali. Il rilevamento delle frodi è un’altra sfida importante. Queste sfide possono essere lunghe e costose da affrontare da soli. È qui che tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) possono fare una grande differenza.

Il ruolo critico delle soluzioni di AI e ML

L’IA e il ML stanno trasformando il panorama del commercio elettronico al dettaglio, fornendo ai retailer potenti strumenti per superare le loro sfide più pressanti. Sfruttando la potenza dell’IA e del ML, le aziende possono snellire le operazioni di ecommerce, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei clienti.

Uno dei vantaggi principali dell’IA e del ML è la capacità di personalizzare l’esperienza di acquisto per ogni singolo cliente. Analizzando i dati relativi al comportamento e alle preferenze dei clienti, gli algoritmi di intelligenza artificiale e di ML possono fornire raccomandazioni su prodotti e messaggi di marketing personalizzati, adattati alle esigenze e alle preferenze uniche di ciascun cliente. Ciò può aumentare la fidelizzazione e favorire il repeat business, oltre ad aiutare i retailer a ottimizzare le strategie di prezzo e di inventario.

L’intelligenza artificiale e il ML svolgono, infatti, un ruolo fondamentale anche nella gestione dell’inventario. Analizzando i dati relativi alle vendite passate e ai livelli attuali delle scorte, i retailer possono utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale e di ML per prevedere la domanda e ottimizzare i livelli delle scorte. Questo può aiutare a evitare stockout e scorte eccessive.

Il rilevamento delle frodi è un’altra area in cui l’AI e il ML possono essere incredibilmente preziosi per il settore retail. Analizzando i dati sul comportamento e sulle transazioni degli utenti di ecommerce, gli algoritmi possono rilevare modelli di frode e segnalare transazioni sospette, ai fini di attivare ulteriori indagini. Ciò può aiutare le aziende a prevenire eventuali perdite finanziarie dovute a frodi e a proteggere le informazioni sensibili dei loro clienti.

Infine, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono essere utilizzati anche per migliorare il servizio clienti. Analizzando i dati sul comportamento degli utenti e sulle interazioni con gli addetti al servizio clienti, i retailer possono identificare le aree in cui migliorare i processi di assistenza e fornire un supporto più personalizzato ai clienti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di potenziale utilizzo dell’IA e del ML in ambito retail:

Personalizzazione: Un motore di raccomandazione alimentato dall’intelligenza artificiale può analizzare i dati dei clienti, come la cronologia di navigazione e di acquisto, per consigliare prodotti personalizzati in base alle preferenze individuali. Il sistema può anche utilizzare l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere il feedback dei clienti e l’analisi del sentiment per migliorare i suggerimenti sui prodotti e migliorare la customer experience complessiva.

Rilevamento delle frodi: Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere utilizzati per rilevare le transazioni fraudolente in tempo reale, riducendo al minimo il rischio di chargeback e perdite finanziarie. Gli algoritmi possono analizzare il comportamento dei clienti e identificare modelli insoliti, come transazioni multiple dallo stesso indirizzo IP o l’utilizzo di dati di carte di credito rubate.

Gestione dell’inventario: L’AI e il ML possono essere utilizzati anche per ottimizzare i livelli di inventario, assicurando che i prodotti siano sempre disponibili quando gli utenti li richiedono. L’analisi predittiva può essere utilizzata per prevedere la domanda in base ai dati di vendita passati, alla stagionalità e a fattori esterni come le condizioni meteo o eventi particolari. In questo modo, i retailer possono mantenere i livelli di scorte snelli, riducendo al minimo il rischio di eccesso o esaurimento delle scorte e ottimizzando il flusso di cassa.

Il futuro

Con il continuo progresso delle tecnologie AI e ML, le possibilità di utilizzo nel commercio elettronico al dettaglio sono pressoché illimitate. In futuro, possiamo aspettarci di vedere usi ancora più innovativi dell’IA e del ML nell’e-commerce, come i chatbot che forniscono un’assistenza personalizzata ai clienti, l’ottimizzazione dei prezzi in tempo reale in base alla domanda e alla concorrenza, e l’analisi predittiva che aiuta le aziende ad anticipare le tendenze future e le esigenze dei clienti.

In conclusione, l’uso dell’IA e del ML nel retail digitale sta trasformando il settore e può fornire ai retailer strumenti efficaci per superare le sfide di business più pressanti. Con l’avanzare di queste tecnologie, possiamo aspettarci di vedere usi ancora più innovativi dell’IA e del ML nell’e-commerce, che rivoluzioneranno il settore e offriranno vantaggi ancora maggiori ad aziende e utenti finali.