Come fare shopping con Whatsapp con un tasto

WhatsApp ha intenzione di rendere l’esperienza di acquisto ancora migliore, specialmente in vista di una stagione di shopping natalizio che sarà diversa da tutte le altre e durante la quale le persone avranno bisogno di metodi efficienti per fare i propri acquisti e le aziende avranno bisogno di strumenti digitali per il loro business.

Ogni giorno, riporta WhatsApp, oltre 175 milioni di persone inviano messaggi a un account WhatsApp Business, e ogni mese oltre 40 milioni di utenti visualizzano i cataloghi su WhatsApp.

E secondo una ricerca il 68% degli utenti afferma di essere più propenso a fare acquisti da un’azienda che può contattare tramite messaggio rispetto a una con la quale non è possibile farlo.

Per questo motivo WhatsApp ha annunciato il lancio di un nuovo tasto per lo shopping, che aiuterà gli utenti ad accedere più facilmente ai cataloghi delle aziende e a conoscere i loro prodotti e servizi.

Finora le persone dovevano cliccare sul profilo di un’azienda per sapere se avesse un catalogo.

Ora, invece, non appena una persona vedrà il tasto per lo shopping, che assomiglia all’icona di un negozio, saprà immediatamente che l’azienda ha un catalogo e potrà visualizzare i prodotti o iniziare una conversazione, magari riguardo un prodotto che gli interessa, con un solo clic.

Il nuovo tasto per lo shopping su WhatsApp è disponibile fin da subito in tutto il mondo e andrà a sostituire il tasto della videochiamata.

Per visualizzare il tasto della videochiamata, sarà sufficiente cliccare sul pulsante della chiamata e selezionare Chiamata vocale o Videochiamata.