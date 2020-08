Come effettuare chiamate di gruppo con WhatsApp su iPhone

WhatsApp, da semplice app di instant messaging, è diventato uno strumento completo di comunicazione, sia per messaggi e chat testuali, che per chiamate vocali e video, funzioni, queste ultime, che hanno chiaramente conosciuto un’ampia diffusione nel periodo di più stretto lockdown e che sono tutt’ora tra le più gettonate tra gli utenti di tutto il mondo.

Una funzionalità particolarmente utile e apprezzata di WhatsApp è quella delle chiamate di gruppo. L’app consente di effettuare chiamate vocali e videochiamate con un massimo di otto partecipanti, un limite che è stato alzato di recente, rispetto a quello precedente di quattro persone.

Se la chiamata di gruppo che desideri fare coinvolge i partecipanti di una chat di gruppo già esistente, l’operazione è molto semplice da eseguire.

Nella scheda Chat, in cui WhatsApp visualizza la lista delle conversazioni, tocca sulla chat di gruppo con cui desideri effettuare la chiamata vocale, per aprirla.

Ora, basta toccare il tasto della chiamata, quello con l’icona del telefono, nell’angolo in alto a destra dell’app WhatsApp di iPhone, per avviare la Chiamata vocale con i partecipanti della chat di gruppo.

Tieni presente che, se la chat di gruppo è composta da fino a quattro partecipanti, la chiamata vocale di gruppo inizierà subito.

Se invece la chat di gruppo è composta da più di quattro partecipanti, il tasto Chiamata di gruppo è identificato da un + (più) nell’icona del telefono.

In questo caso, inoltre, WhatsApp apre un pannello da cui puoi procedere a selezionare i contatti che desideri aggiungere alla chiamata di gruppo, dopodiché, anche qui basta un tocco sul tasto Chiamata vocale.

Puoi avviare una chiamata vocale di gruppo anche dalla scheda Chiamate, selezionando quest’ultima dalla barra in basso di WhatsApp.

Per farlo, tocca il tasto Chiamata di gruppo nell’angolo in alto a destra della schermata Chiamate.

Poi, tocca su Nuova chiamata di gruppo.

Nel pannello dei contatti, trova e seleziona quelli che desideri prendano parte alla chiamata e infine tocca il tasto Chiamata vocale, con l’ormai familiare icona del telefono.

Puoi anche trasformare una chiamata vocale semplice in una di gruppo. Per chiamare un tuo contatto con WhatsApp apri la chat individuale con la persona che desideri chiamare e tocca il pulsante Chiamata vocale.

Quando la persona ha accettato la chiamata, puoi invitare altri contatti alla chiamata di gruppo toccando sul tasto Aggiungi partecipante, quello con l’icona dell’utente con un segno più, nell’angolo in alto a destra.

WhatsApp aprirà la scheda dei contatti per consentirti di selezionare la persona che vuoi aggiungere alla chiamata.

In alcuni dei passaggi descritti in precedenza (come le chat di gruppo o la scheda Chiamate), la procedura per avviare le videochiamate di gruppo è del tutto analoga, ma si procede toccando il tasto della videochiamata (quello con l’icona della telecamera) invece di quello della chiamata vocale.

Inoltre, nel corso di una videochiamata di gruppo è possibile disattivare il video toccando l’icona Disattiva fotocamera.

Tieni sempre presente che, a seconda del tipo di connessione e del contratto, potrebbero essere applicati i costi e i consumi previsti per il traffico dati, perché le chiamate con WhatsApp, vocali o video che siano, utilizzano la connessione Internet del tuo telefono.