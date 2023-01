Come creare un account email gratuito Microsoft Outlook in pochi step

Con i disagi con la mail di Libero che si protraggono, a molti utenti potrebbe venire il dubbio che rimanere legati a un unico provider e un’unica piattaforma di posta elettronica può risultare rischioso: vediamo allora come creare un account email gratuito Microsoft Outlook.

Chi è invece interessato a creare un account email gratuito su Gmail di Google, potrebbe trovare utile consultare quest’altro nostro articolo.

Innanzitutto sottolineiamo che un account email Outlook e un account Microsoft sono connessi l’un l’altro ma non sono necessariamente la stessa cosa. È possibile creare un account Microsoft anche associandolo a un indirizzo email di un altro provider.

Ed è parimenti possibile creare un account email Outlook (o anche Hotmail, lo storico provider email) all’atto della creazione di un account Microsoft, che a sua volta consente poi l’accesso anche ad altri servizi dell’azienda e a Microsoft 365.

Creare un account email gratuito Microsoft Outlook

Per creare un account email gratuito Microsoft Outlook accediamo innanzitutto al sito del servizio di posta elettronica. Nel nostro esempio, la procedura viene svolta con un browser sul pc.

Nella pagina principale di Microsoft Outlook, facciamo clic sul tasto Crea account gratuito.

La procedura di creazione di un nuovo account parte con la scelta dell’indirizzo email che desideriamo. Possiamo scegliere su quale dominio crearlo, selezionando una delle tre opzioni disponibili nel menu a tendina: outlook.it, outlook.com e hotmail.com. E, naturalmente, possiamo scegliere il nostro indirizzo email personale e unico.

Se il nome utente è stato già preso, la procedura ci avvisa e ci consente di sceglierne un altro.

Il passaggio successivo prevede la scelta della password, che deve chiaramente essere unica e robusta. Anche in questo caso, la procedura non ci consente di proseguire se la password non rispetta i requisiti minimi di sicurezza.

Facciamo attenzione a questo passaggio: le cose potrebbero cambiare con aggiornamenti successivi ma, al momento in cui scriviamo, Microsoft avverte che facendo clic su Avanti l’utente dichiara di accettare il Contratto di Servizi Microsoft e l’informativa sulla privacy e sui cookie.

La procedura non chiede ulteriori conferme in seguito, quindi facciamo in questo passaggio tutti gli approfondimenti che riteniamo opportuni sui termini e le condizioni, tramite i link presenti nella pagina, perché proseguendo e cliccando su Avanti li accettiamo.

La piattaforma di Microsoft ci chiede di inserire alcune informazioni personali in una procedura guidata alla fine della quale l’account viene creato.

Con l’account possiamo accedere sia alla inbox di Outlook sia agli altri servizi Microsoft e Microsoft 365. Esso è anche (e soprattutto) un account Microsoft.

L’account Microsoft

Infatti, avremmo potuto procedere anche in un altro modo: potremmo partire dalla pagina principale dell’azienda e creare direttamente un account Microsoft.

All’atto della creazione di un nuovo account Microsoft, invece di indicare un indirizzo email già esistente, possiamo selezionare Crea un nuovo indirizzo e-mail.

Da lì, possiamo procedere come appena descritto, creando contestualmente un nuovo account Microsoft e un nuovo indirizzo email.

Teniamo presente che in questo modo si crea un account Microsoft e email gratuito, che include le funzionalità gratuite ma non quelle premium che, come per l’abbonamento a Microsoft 365, sono a pagamento.