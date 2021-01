Come bloccare e sbloccare un contatto WhatsApp su iPhone

Soprattutto in tempi di distanziamento fisico, le app social, di videochiamata e di messaggistica, come ad esempio WhatsApp, sono uno strumento prezioso per rimanere in contatto con le altre persone; tuttavia, può capitare di voler evitare di ricevere messaggi da qualcuno e, in questo caso, è possibile bloccare un contatto: vediamo come farlo su iPhone.

Innanzitutto, nell’app mobile di WhatsApp per iPhone è presente una schermata che consente di personalizzare diverse opzioni relative alla nostra privacy, tra cui la funzionalità di cui stiamo trattando.

Per accedervi, nell’app iOS di WhatsApp tocca su Impostazioni nella barra inferiore e poi su Account > Privacy > Bloccati.

Nella schermata Bloccati, tocca su Aggiungi e, nella lista di contatti che si apre, seleziona quello che vuoi bloccare.

C’è poi anche un altro metodo, più a portata di mano se hai una chat aperta di recente con il contatto che desideri bloccare.

Apri la chat con il contatto da bloccare (tocca su Chat nella barra inferiore dell’interfaccia dell’app di WhatsApp, scorri fino a individuarla e tocca su di essa). Quando sei nella chat, tocca sul nome per aprire la scheda Info contatto e, qui, scorri fino in fondo dove troverai il pulsante Blocca contatto.

Quando blocchi un contatto, non solo non riceverai più i suoi messaggi, ma anche le chiamate e gli aggiornamenti dello stato inviati da quel contatto, che pertanto non verranno più visualizzati in WhatsApp sul tuo iPhone. A loro volta, i contatti che hai bloccato non vedranno più le informazioni sul tuo ultimo accesso e gli aggiornamenti sul tuo stato e alla tua immagine del profilo.

L’azione è reversibile. Per sbloccare un contatto accedi alla stessa schermata che abbiamo visto in precedenza: Impostazioni > Account > Privacy > Bloccati. Poi, scorri verso sinistra il nome del contatto bloccato che desideri sbloccare e infine tocca sul pulsante Sblocca.