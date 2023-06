Come AWS aiuta i clienti ad accelerare l’adozione dell’AI generativa

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato due collaborazioni che testimoniamo l’impegno dell’azienda nel supportare i propri clienti – di tutte le dimensioni e in diversi settori – nell’implementazione di soluzioni di AI generativa.

AWS, infatti, ha annunciato la collaborazione con il Technology Innovation Institute (TII), centro di ricerca globale dedicato a spingere le frontiere della conoscenza, per la creazione del prestigioso modello AI open source Falcon 40B.

Nonché il rafforzamento della partnership con Persistent System, società specializzata nell’ingegneria digitale, per il miglioramento dei servizi di intelligenza artificiale generativa offerti da AWS.

Insieme, sottolinea Amazon Web Services, questi annunci evidenziano come AWS stia democratizzando l’accesso all’AI generativa per i clienti, supportandoli nell’utilizzo di strumenti generativi basati sull’intelligenza artificiale come CodeWhisperer.

TII Trains Falcon 40B su Amazon SageMaker

Falcon 40B è un modello linguistico di base (LLM) con 40 miliardi di parametri, addestrato su Amazon SageMaker. I clienti possono ora distribuire Falcon 40B su Amazon SageMaker JumpStart, un hub di machine learning (ML) che offre modelli pre-addestrati.

Grazie a questa novità, sarà possibile accedere a questa soluzione all’avanguardia e alle prestazioni allo stato dell’arte di Falcon 40B senza dover creare il proprio modello da zero.

Falcon-40B – spiega AWS – eguaglia le prestazioni di altri LLM ad alte prestazioni ed è il modello open source top-ranked nella classifica pubblica Hugging Face Open LLM. È disponibile come open source in due diverse dimensioni – Falcon-40B e Falcon-7B – ed è stato costruito da zero utilizzando job di data preprocessing e di training del modello realizzati su Amazon SageMaker.

AWS sottolinea che l’open sourcing di Falcon 40B consente di costruire e personalizzare strumenti di intelligenza artificiale che rispondono alle esigenze specifiche degli utenti, facilitando un’integrazione perfetta e garantendo la conservazione a lungo termine delle risorse di dati.

Entrambi gli LLM Falcon sono disponibili anche in Amazon SageMaker JumpStart, l’hub di SageMaker per l’apprendimento automatico (ML) che offre modelli pre-addestrati, algoritmi integrati e modelli di soluzioni precostituite per aiutare le aziende a iniziare rapidamente con il machine learning. È possibile distribuire e utilizzare gli LLM di Falcon con pochi clic in SageMaker Studio o in modo programmatico attraverso l’SDK Python di SageMaker.

Persistent Systems adotta CodeWhisperer

In seguito all’accordo con AWS, Persistent doterà la sua organizzazione di oltre 16.000 ingegneri per utilizzare Amazon CodeWhisperer. Formatosi su miliardi di righe di codice, Amazon CodeWhisperer consentirà agli ingegneri di Persistent di generare codice partendo da commenti o codici già esistenti, accelerando la creazione di nuove soluzioni.

Negli ultimi dieci anni – sottolinea l’azienda –, Persistent ha ampliato costantemente il suo rapporto con AWS. In qualità di importante player del settore attivo nella democratizzazione dell’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e di apprendimento automatico (ML), secondo Persistent AWS svolge un ruolo fondamentale nel rendere l’AI generativa facile, sicura ed economica per i clienti. Ciò include un’ampia gamma di soluzioni, come Amazon CodeWhisperer, Amazon Bedrock e Amazon Titan foundation models (FMs), oltre a chip appositamente costruiti per il training (AWS Trainium) e l’inferenza (AWS Inferentia) del machine learning.

Persistent lavora con i modelli transformer e nello spazio dell’intelligenza artificiale da oltre due anni: l’azienda è impegnata a portare l’AI generativa su scala in modo sicuro, affidabile ed economico. Insieme ad AWS, Persistent si focalizzerà su privacy, sicurezza e requisiti normativi per rispondere alle preoccupazioni dei clienti e accelerare l’adozione dell’AI generativa.