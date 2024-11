Come Ant International utilizza l’AI per supportare quasi 100 milioni di PMI

Ant International, leader internazionale di tecnologia finanziaria e pagamenti digitali con sede a Singapore, ha intensificato l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare e rendere sicure milioni di transazioni internazionali giornaliere per i merchant in oltre 200 mercati globali.

“L’integrazione dell’IA nell’elaborazione delle transazioni internazionali è di fondamentale importanza per rafforzare ulteriormente il commercio globale, soprattutto per le PMI che finora non hanno potuto permettersi servizi di pagamento internazionali in tempo reale. Grazie all’implementazione dell’IA non si migliora solo l’efficienza operativa, ma anche e soprattutto si aiuta a individuare e prevenire le frodi basate su nuovi schemi di truffa, come il deepfaking,” afferma Yang Peng, Chief Executive Officer di Ant International.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, Ant International è ora in grado di prevedere i tassi di cambio non solo su base giornaliera o settimanale, ma anche su scala oraria. L’azienda spiega che questo modello avanzato di intelligenza artificiale, sviluppato nel corso di diversi anni, consente previsioni precise per le transazioni in entrata e in uscita, aiutando gli esercenti a ridurre i costi delle transazioni e consentendo loro di destinare maggiori risorse alla crescita del business.

Il nuovo modello FX potenziato dall’intelligenza artificiale ha la capacità di consolidare centinaia di modelli esistenti in un unico sistema più accurato. Tuttavia, affidarsi a un unico modello per elaborare milioni di transazioni giornaliere comporta anche dei rischi. “Abbiamo predisposto delle misure di salvaguardia per garantire l’intervento umano in caso di discrepanze tra il nuovo e il vecchio modello. Evitiamo di avere una fiducia cieca nell’IA, mantenendo i controlli per assicurarne l’accuratezza”, ha dichiarato Yang.

I progressi dell’IA generativa, in particolare le tecnologie deepfake, rappresentano una sfida significativa per la sicurezza delle istituzioni finanziarie, poiché questo tipo di frodi sono sempre più sofisticate e difficili da rilevare per l’uomo. Per contrastare questi cyberattacchi, Ant International ha sviluppato in due anni un Know Your Customer elettronico (e-KYC) anti-deepfake. Secondo Yang, questo strumento ha un tasso di successo di intercettazione superiore al 99%.

OCBC e Ant International hanno firmato martedì un Memorandum of Understanding (MoU) per la realizzazione di transazioni in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra Singapore e la Malesia, attraverso la piattaforma Whale di Ant International che utilizza l’intelligenza artificiale e le sue innovazioni per migliorare l’efficienza e la trasparenza.

PayPay, il principale operatore giapponese di pagamenti QR, ha annunciato una partnership con Alipay+, la soluzione tecnologica di Ant International per i pagamenti mobili internazionali e la digitalizzazione, ampliando il numero di merchant in tutto il Giappone che possono ora offrire ai turisti stranieri i servizi di pagamento che più preferiscono attraverso gli e-wallet nazionali.