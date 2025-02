Cleafy e Kirey Group diventano partner: unione contro le frodi online nel settore bancario

Nei settori bancari e finanziari, la posta in gioco non è mai stata così alta. Cleafy e Kirey Group uniscono le forze per affrontare la crescente sfida delle frodi online, annunciando una partnership che ambisce a rimodellare il modo in cui le istituzioni finanziarie in Italia e in Spagna proteggono i loro ecosistemi digitali, trasformando i centri operativi contro le frodi in un’ottica di massima efficienza.

Kirey Group, system integrator che da tempo si pone come nome di riferimento per le banche che cercano di navigare nelle acque turbolente del fraud management, protegge quotidianamente più di 100 milioni di utenti bancari a livello globale e vanta un curriculum fondato su risultati concreti e su una fiducia costruita sul campo, dove la battaglia contro le frodi online viene combattuta ogni giorno.

Cleafy, invece, è un cybersecurity solution provider che, attraverso una end-to-end platform, mette a disposizione la sua tecnologia e i suoi servizi, smart e intuitivi, per rendere le banche all’avanguardia rispetto alle minacce che devono affrontare.

La collaborazione tra le due aziende è nata sulla base della convinzione comune che la protezione delle risorse digitali richieda un approccio flessibile e su misura, e che tra Kirey e Cleafy possa prendere vita una partnership capace di rispondere a molteplici obiettivi strategici.

“In Cleafy non vediamo un semplice fornitore, ma un vero e proprio partner, capace di potenziare la nostra strategia e rafforzare i nostri risultati, permettendoci di migliorare realmente il modo in cui le istituzioni combattono le frodi.

Grazie alla tecnologia di Cleafy, la risposta alle frodi online diventa parte integrante della gestione di un istituto finanziario sicuro e affidabile, uscendo dalla prospettiva di problema isolato”, ha commentato Alessandra Girardo, General Manager Italia di Kirey Group.

“Questa partnership non si limita ad affrontare le minacce odierne, ma ridefinisce il modo in cui le banche salvaguardano il loro futuro. Con Kirey Group abbiamo l’opportunità di lavorare con un team che comprende le realtà del fraud management non solo in teoria ma anche in pratica. Combinando la profonda esperienza regionale di Kirey con la nostra tecnologia all’avanguardia, stiamo creando soluzioni che non si limitano a adattarsi alle frodi, ma le anticipano”, ha dichiarato Michael Morris, Product Director di Cleafy.