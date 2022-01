Come aggiungere filigrane di testo ai documenti di Google Docs

Gli utenti di Google Workspace possono ora aggiungere una filigrana di testo ai propri documenti, nell’ambiente di editing di Google Docs. O meglio: potranno farlo a breve.

Inoltre, Google ha anche condiviso il fatto che, quando si lavora con documenti di Microsoft Word, le filigrane di testo saranno conservate quando l’utente importa o esporta i propri file.

I watermark di testo – ha spiegato ancora Big G – si ripetono su ogni pagina del documento.

Ciò li rende uno strumento utile per indicare ad esempio lo stato del file, come “Confidenziale” o “Bozza”, prima di una condivisione più ampia. E questo, indipendentemente dall’applicazione che viene utilizzata.

Oltre al watermark in formato testuale, in Google Docs è possibile inserire una filigrana immagine o immagini sopra o dietro il testo.

Per gli admin, non c’è alcun controllo di amministrazione per questa funzione.

Gli utenti finali possono accedere a questa nuova funzionalità nell’ambiente di editing di Google Docs, scegliendo Inserisci > Filigrana e poi, nel riquadro, selezionando Testo.

Nell’apposito campo è possibile inserire il testo da utilizzare per la filigrana. E sono disponibili anche alcune opzioni di formattazione della filigrana di testo.

Google ha anche aggiornato il sistema di help online con istruzioni su come inserire filigrane di testo nei documenti.

Non tutti gli utenti vedranno a breve questa nuova funzionalità nel loro ambiente Google Workspace.

Come di consueto, infatti, in primo luogo il rilascio sarà graduale. Esso poi inizierà non prima della metà di febbraio, per i domini non a rilascio rapido, e richiederà fino a due settimane prima che la visibilità della funzione sia estesa a tutti gli utenti.

Per quando riguarda la disponibilità, la nuova funzione sarà a disposizione di tutti i clienti di Google Workspace, così come degli utenti di G Suite Basic e Business.