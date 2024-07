Come accedere a Claude, l’assistente AI di Anthropic, con l’app per iPhone

Da un paio di mesi Anthropic ha reso disponibile in Europa il suo assistente AI, Claude, che è accessibile dalla web app e, su iPhone, tramite l’app gratuita per iOS.

L’app per iPhone offre un modo rapido e comodo per sfruttare i servizi dell’assistente AI, che può supportarci in tanti modi nella produttività quotidiana.

Per installare Claude per iOS, basta accedere all’App Store di Apple sul proprio iPhone e cercare l’app ufficiale di Anthropic, oppure collegarsi direttamente alla scheda dell’app.

Nella scheda dell’app Claude per iOS, basterà un tap sul tasto Ottieni, come di consueto, per avviare il download e successivamente l’installazione dell’app sull’iPhone. L’app richiede iOS 17.0 o versione successiva.

Come avviene per l’interfaccia utente per il web di Claude.ai, anche l’app Claude per iOS è disponibile gratuitamente. Al tempo stesso, come accade solitamente per questo tipo di app e piattaforme, ciò non significa che tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale siano pienamente accessibili in modo gratuito.

Il piano Free fornisce l’accesso a Claude 3 Sonnet, che nella famiglia di modelli AI di Anthropic occupa la posizione intermedia in termini di equilibrio tra “intelligenza” e costo, con una ottimizzazione tesa a bilanciare prestazioni, efficienza e produttività.

I piani a pagamento sbloccano l’accesso a Opus, il modello più potente e “intelligente” della famiglia Claude 3, che può gestire task più lunghi e di un ordine superiore di complessità, nonché a Haiku, il modello più veloce destinato a task più leggeri. Inoltre, gli abbonamenti a pagamento forniscono anche limiti di utilizzo più elevati e un’offerta più estesa di funzionalità.

Alla prima apertura, in modo analogo a quanto avviene per l’interfaccia web, l’app richiede il login con la propria email o tramite autenticazione Google o Apple, poi esegue la verifica mediante codice monouso. Per inciso, l’app è essenzialmente l’esperienza mobile “impacchettata”, ma ciò non ne sminuisce l’utilità e la praticità d’utilizzo, tutt’altro.

Se necessario, l’app guida nella creazione di un account, dopodiché il chatbot AI ci accoglie chiedendoci di indicare il nostro nome e ci invita a consultare (fornendo gli appositi link) e accettare i termini di utilizzo.

Tra le altre cose, Anthropic ci informa che le conversazioni contrassegnate dal sistema automatizzato di rilevamento di abusi vengono regolarmente riviste dagli addetti dell’azienda. E che l’AI può generare informazioni scorrette e ingannevoli: nei nostri precedenti articoli, abbiamo più volte sottolineato che occorre verificare sempre con attenzione i contenuti generati dall’AI, e che bisogna porre la massima attenzione al tema della sicurezza e privacy dei dati condivisi (o da evitare di condividere) con i chatbot basati su intelligenza artificiale.

Letti gli avvisi mostrati dall’app e accettati (se lo riteniamo) i termini e le condizioni, entriamo nell’ambiente della chat di Claude per iOS.

La casella di testo del prompt ci informa che stiamo utilizzando il modello Claude 3 Sonnet, quello disponibile – come accennato poc’anzi – nel piano gratuito.

A proposito dei piani, possiamo eseguire l’upgrade all’abbonamento Pro anche direttamente nell’app. Per farlo, tocchiamo l’icona dell’account nell’angolo in alto a destra (quella con le iniziali) per accedere alle impostazioni dell’account.

Nella scheda dei Settings, se al momento stiamo usando l’app con il piano Free, è presente il tasto Upgrade to Pro per l’abbonamento a pagamento che, tra le altre cose moltiplica per 5 i limiti di utilizzo e abilita all’uso del modello più potente, Claude 3 Opus.

L’abbonamento al piano Pro costa 22 euro al mese, al momento in cui scriviamo (luglio 2024). Oltre a questo, è disponibile sul sito anche un piano Team che costa 28 € + IVA al mese per utente, con un minimo di 5 utenti.

Un tap su Account ci porta ai dettagli delle informazioni del nostro profilo: possiamo modificare i dati e anche cancellare l’account.

Toccando l’icona “i” di Informazioni, nell’angolo superiore destro della schermata, l’app mostra un menu che presenta le info sulla versione e una serie di link utili per approfondire i termini di utilizzo, la licenza, la privacy policy, e per accedere al sistema di aiuto e supporto.

Nel nostro esempio, non desideriamo apportare modifiche all’account o al piano: preferiamo prima fare qualche esperimento con l’app con il piano gratuito, quindi torniamo indietro alla pagina della chat di Claude per iOS. Sempre ricordando, comunque, che nel piano Free c’è un limite di messaggi che possiamo inviare al giorno.

Per inviare una richiesta al chatbot AI, basta scriverla nella casella di testo del prompt e fare tap sul tasto con la freccia: un’operazione che ci ormai familiare dalle nostre interazioni con i chatbot AI. Se la casella del prompt è chiusa, basta toccare prima il tab che riporta “Chat with…”, in basso nella schermata.

Possiamo ad esempio partire proprio dal chiedere informazioni sullo stesso Claude. Nel nostro caso (al momento di scrivere), ad esempio, l’AI ci informa che le sue conoscenze sono basate sulle informazioni con cui il modello è stato addestrato, che “hanno una data di interruzione nell’aprile 2024”.

Possiamo quindi rispondere al chatbot per proseguire la conversazione, oppure tornare indietro alla schermata principale, che mostra la cronologia delle chat recenti (dove ora, nell’esempio, ce n’è solo una, la nostra prima conversazione).

Nei prossimi tutorial approfondiremo le diverse funzionalità e caratteristiche dell’ambiente di chat di Claude AI.