Colt porta il multicloud sulla propria piattaforma SD WAN

Colt Technology Services ha annunciato il lancio dell’accesso multicloud sulla propria piattaforma SD WAN.

L’offerta multicloud SD WAN di Colt permette alle aziende di beneficiare dei servizi di più Cloud Service Provider con una singola connessione su SD WAN che garantisce maggiore sicurezza, agilità e latenza rispetto alla connessione tramite la rete Internet pubblica.

La proposta SD WAN di Colt fornisce informazioni per aumentare la disponibilità e le prestazioni di accesso ai servizi multicloud grazie al riconoscimento delle applicazioni e alle funzioni di gestione del traffico.

Questa nuova offerta è sostenuta dalla Colt IQ Network, che collega 29.000 edifici on net e oltre 900 data center ed è al servizio di oltre 25.000 clienti in tutto il mondo. La rete in fibra ottica di proprietà e interamente gestita da Colt consente alle aziende di beneficiare di una connessione continua ed end-to-end verso il cloud.

Il peering pubblico e privato di Colt con i CSP a livello globale, tra cui Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Cloud di Azure consentirà l’ottimizzazione automatica del traffico delle applicazioni sul percorso migliore, qualunque sia la combinazione di piattaforme cloud scelta da un’azienda.

Il prossimo decennio è destinato ad essere decisivo per il cloud computing: così dimostra l’ultima ricerca di Colt che ha evidenziato come il 96% dei decision maker in ambito IT sia ora fiducioso di trasferire le funzioni aziendali cruciali nel cloud. Lo studio ha anche rilevato che l’86% delle aziende sta adottando un approccio multicloud, sottolineando come la maggior parte di esse si affidi ora ad ambienti cloud multipli per potenziare la portata della propria digital transformation.

Peter Coppens, Vice President Product Portfolio di Colt ha affermato che sempre più aziende stanno trasferendo i propri carichi di lavoro business-critical nel cloud, sfruttando diversi ambienti cloud. Per questo collaborare con un partner in grado di fornire una connettività cloud ad alte prestazioni, rapidamente scalabile e assolutamente sicura a uno o più ambienti cloud non è mai stato così importante.