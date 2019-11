Colt, Ip Access on demand al via in Europa

Colt Technology Services ha annunciato che la sua offerta premium di Internet per le aziende, IP Access è ora disponibile attraverso la sua piattaforma On Demand.

Il servizio IP Access On Demand è disponibile in Europa e nel 2020 verrà esteso anche in Asia e negli Stati Uniti.

La funzionalità IP Access On Demand di Colt consente alle aziende di beneficiare di una connessione Internet a banda larga fornita in tempo reale.

Il servizio Colt IP access è supportato dalla Colt IQ Network, la rete proprietaria e interamente gestita da Colt, che collega più di 900 datacenter e 27.500 edifici nel mondo.

Colt gestisce il proprio Backbone IP globale con una presenza in 25 Internet exchange nel mondo.

Il servizio IP Access On Demand di Colt unisce la portata e le prestazioni dell'offerta Internet di Colt con la flessibilità del servizio On Demand.

Le aziende clienti sono ora in grado di assumere il pieno controllo delle loro connessioni Internet, ampliando o riducendo la larghezza di banda praticamente in tempo reale, bypassando i tradizionali processi di fornitura del servizio e i tempi di consegna, il tutto attraverso l'uso di un portale self-service ricco di funzionalità

I clienti possono associare la connessione IP Access On Demand alla stessa porta fisica che serve per le connessioni On Demand Ethernet e cloud, attivando una connettività in modo efficiente.

L'offerta Colt On Demand è andata sempre più rafforzandosi: la piattaforma continua a espandersi in più regioni tra cui Stati Uniti, Hong Kong e diversi paesi in Europa. I clienti di Colt hanno anche la possibilità di connettersi in tempo reale a molti dei principali ambienti cloud, e di recente Colt ha abilitato la connettività diretta on demand verso Google Cloud.