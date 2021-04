Colt fa edge computing con Ibm

Colt Technology Services e Ibm hanno esteso la propria partnership in modo che Ibm Cloud Satellite possa essere disponibile sulla edge platform di Colt.

La flessibilità di implementazione di Ibm Cloud Satellite si abbina quindi alla edge platform di Colt in modo da estendere il cloud ovunque siano i carichi di lavoro e in totale sicurezza.

I clienti hanno a disposizione un set di servizi cloud sicuri ad ampio spettro, come intelligenza artificiale, sicurezza e automazione, indipendentemente da dove stiano lavorando: su un cloud pubblico o privato, on premise o sull’edge.

Colt collaborerà con Ibm per supportare use case aziendali che sfruttano l’intelligenza artificiale, il 5G e l’IoT e sono sensibili alla bassa latenza. Potranno essere dispiegati sulla IQ Network di Colt, che collega oltre 29.000 edifici on-net e 900 data center, così come presso la network edge e le location dei suoi clienti.

Nella propria strategia triennale Colt si è impegnata a sviluppare la collaborazione con i Cloud Service Provider (CSP) con l’obiettivo di allineare la gestione della propria IQ Network alle esigenze delle aziende in termini di connettività cloud.

Per rafforzare la partnership, Colt utilizzerà un modello di fornitura di servizi di rete Ibm e Ibm Global Business Services, un system integrator leader nel settore delle telecomunicazioni, così da assicurare una completa integrazione e una fornitura senza soluzione di continuità e per accelerare l’evoluzione del proprio portafoglio di prodotti di Virtual Networking.

In questo modo, l’erogazione continua di servizi ridurrà i rischi connessi alla migrazione nel cloud di applicazioni mission-critical da parte degli utenti finali, un’altra area in cui Colt e IBM si impegnano a collaborare.

Il portafoglio di servizi cloud di Colt è sostenuto dalla Colt IQ Network, che offre prestazioni migliorate, controllo potenziato, flessibilità e scalabilità, customer service. La densa rete in fibra, completamente di proprietà e gestita da Colt, consente alle aziende di beneficiare di una connessione completa e continua al cloud.