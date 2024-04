Cohere svela Command R+, il nuovo LLM scalabile pensato per le aziende

Cohere ha presentato Command R+, che la società sviluppatrice definisce il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) più potente e scalabile, costruito appositamente per eccellere nei casi d’uso aziendali reali. Command R+ si aggiunge alla serie R di LLM di Cohere, focalizzati sull’equilibrio tra alta efficienza e forte accuratezza, per consentire alle aziende di andare oltre il proof-of-concept e di passare alla produzione con l’intelligenza artificiale.

Command R+, come il modello Command R lanciato di recente da Cohere, è dotato di una finestra contestuale da 128k token ed è progettato per offrire il meglio della categoria: Retrieval Augmented Generation (RAG) avanzata con citazione per ridurre le allucinazioni; copertura multilingue in 10 lingue chiave per supportare le operazioni aziendali globali; Tool Use per automatizzare processi aziendali sofisticati.

L’ultimo modello di Cohere si basa sui punti di forza principali di Command R e migliora ulteriormente le prestazioni su tutta la linea. Command R+ – afferma l’azienda – supera modelli simili nella categoria di mercato scalabile ed è competitivo con modelli significativamente più costosi per quanto riguarda le principali funzionalità critiche per l’azienda. Questo risultato è stato raggiunto con la stessa attenzione per la privacy e la sicurezza dei dati su cui Cohere si impegna.

Contestualmente alla presentazione del nuovo modello, Cogere ha anche annunciato una nuova collaborazione con Microsoft Azure per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

“La collaborazione con Cohere sottolinea il nostro impegno a guidare la rivoluzione dell’IA, portando l’innovativo modello Command R+ in Azure AI“, ha dichiarato John Montgomery, CVP di Azure AI Platform di Microsoft. “Questa partnership esemplifica il nostro impegno a fornire una suite completa di strumenti di AI che permettano alle aziende di ottenere di più, rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza e conformità. Insieme, stiamo definendo nuovi parametri di riferimento per ciò che è possibile fare con l’AI aziendale, promuovendo un futuro in cui la tecnologia amplifica le capacità umane e l’innovazione“.

Gli sviluppatori e le aziende possono già ora accedere all’ultimo modello di Cohere prima su Azure, e presto sarà disponibile su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), oltre che su altre piattaforme cloud nelle prossime settimane. Command R+ sarà inoltre disponibile immediatamente sull’API hosted di Cohere.

“Le imprese sono chiaramente alla ricerca di modelli di intelligenza artificiale altamente accurati ed efficienti, come l’ultimo Command R+ di Cohere, da mettere in produzione“, ha dichiarato Miranda Nash, group vice president, Applications Development & Strategy di Oracle. “I modelli di Cohere, integrati in Oracle NetSuite e Oracle Fusion Cloud Applications, stanno aiutando i clienti a risolvere problemi aziendali reali e a migliorare la produttività in aree quali finanza, risorse umane e marketing“.

La RAG – sottolinea Cohere – è diventata un elemento fondamentale per le aziende che adottano LLM e li personalizzano con i loro dati proprietari. Command R+ si basa sulle elevate prestazioni di Command R nei casi di utilizzo RAG.

Command R+ è ottimizzato per la RAG avanzata per fornire soluzioni enterprise-ready, altamente affidabili e verificabili. Il nuovo modello migliora l’accuratezza delle risposte e fornisce citazioni in linea che attenuano le allucinazioni. Questa capacità aiuta le imprese a scalare con l’intelligenza artificiale per trovare rapidamente le informazioni più rilevanti per supportare le attività di funzioni aziendali quali finanza, risorse umane, vendite, marketing e assistenza clienti, tra le altre, in una varietà di settori.

Una delle principali promesse dei modelli linguistici di grandi dimensioni è la loro capacità di non limitarsi a caricare e produrre testo, ma di agire come motori di ragionamento fondamentali: in grado di prendere decisioni e utilizzare strumenti per automatizzare compiti difficili che richiedono intelligenza per essere risolti. Per offrire questa capacità, Command R+ è dotato di funzionalità Tool Use, accessibili tramite le API e LangChain, per automatizzare senza problemi complessi flussi di lavoro aziendali.

La famiglia di modelli Cohere, combinata con gli strumenti esterni, può essere utilizzata per risolvere importanti casi d’uso aziendali, come il mantenimento automatico delle attività di customer relationship management (CRM) o altri. Questa capacità aiuta a trasformare le applicazioni dei modelli da semplici chatbot a potenti agenti e strumenti di ricerca per una maggiore produttività.

La novità di Command R+ è il supporto per il Multi-Step Tool Use, che consente al modello di combinare più strumenti in più fasi per svolgere compiti difficili. Command R+ può anche correggersi quando tenta di usare uno strumento e non ci riesce, ad esempio quando incontra un bug o un errore in un tool, consentendo al modello di fare più tentativi per portare a termine il task e aumentare la percentuale di successo.

Command R+ è inoltre stato progettato per servire il maggior numero possibile di persone, organizzazioni e mercati. Durante i colloqui con le aziende, Cohere ha riscontrato un’enorme richiesta di funzionalità multilingue che aiutino le organizzazioni a lavorare in modo più fluido attraverso regioni e culture diverse. Ecco perché il team ha sviluppato Command R+ per eccellere in 10 lingue chiave del business globale: inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, giapponese, coreano, arabo e cinese. Questa capacità multilingue consente agli utenti di generare risposte accurate da una vasta gamma di fonti di dati, indipendentemente dalla loro lingua madre.

Non solo Command R+ è un modello fortemente multilingue, ma la serie di modelli R è dotata di un tokenizer che comprime il testo non inglese molto meglio di quello utilizzato per altri modelli sul mercato, afferma l’azienda, in grado di ottenere una riduzione dei costi fino al 57%.

L’ultimo modello Command R+ è ora nell’ambiente demo di Cohere, che offre a chiunque la possibilità di testare il modello attraverso una semplice interfaccia chat.