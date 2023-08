Cohere annuncia Coral, la piattaforma AI aziendale di nuova generazione

Cohere, specialista dell’AI per le imprese, ha annunciato Coral, un knowledge assistant enterprise basato sull’AI generativa, progettato per migliorare radicalmente il modo in cui le aziende operano.

Coral – spiega Cohere – è stato sviluppato specificamente per aiutare i lavoratori della conoscenza (knowledge worker) di tutti i settori a ricevere risposte alle richieste specifiche del loro settore, sulla base dei dati aziendali proprietari. L’assistente alla conoscenza è sviluppato per aiutare le aziende a incrementare la produttività, a migliorare la customer experience e a creare analisi di business su misura basate sulle informazioni aziendali.

Sfruttando una vasta gamma di informazioni provenienti da fonti interne ed esterne, mantenendo tutti i dati interni privati e sicuri, Coral fornisce analisi e risposte su misura a domande e sfide specifiche dell’azienda. Migliorando drasticamente la velocità e l’accuratezza delle informazioni di cui dispongono i dipendenti quando sviluppano analisi di business, afferma Cohere, le aziende saranno in grado di prendere più rapidamente decisioni più smart e informate.

“Coral è il prossimo passo in avanti, che cattura l’enorme potenziale dell’AI generativa in una piattaforma che cambierà il modo in cui le aziende e i dipendenti fanno business“, ha dichiarato Martin Kon, Presidente e COO di Cohere. “Come il browser Internet e lo smartphone prima, l’AI ha raggiunto un punto di inflessione, passando da una sorprendente novità a qualcosa che cambierà radicalmente il modo in cui ogni azienda opera“.

Secondo Cohere, Coral va ben oltre gli strumenti di AI generativa pubblicamente disponibili, presentando diversi vantaggi chiave per l’uso aziendale.

In primo luogo, Coral attenua i problemi di allucinazione che sono proliferati altrove nel settore. Fornendo citazioni di dati proprietari interni all’azienda e di fonti pubbliche, i dipendenti possono verificare la validità e l’interpretazione delle informazioni e delle analisi fornite. Inoltre, sfruttando i dati interni e le risorse tecniche dell’azienda non disponibili al pubblico, Coral è in grado di utilizzare l’esperienza e le conoscenze private che le aziende hanno accumulato per fornire analisi, report e altre informazioni su misura, creando una vera e propria differenziazione strategica per le aziende.

Inoltre, Coral offre una privacy e una sicurezza di gran lunga migliori rispetto alle precedenti soluzioni di intelligenza artificiale, afferma la società sviluppatrice. Cohere è cloud-agnostic, e offre alle aziende la possibilità di scegliere dove archiviare i dati mentre sfruttano Coral. Hanno la possibilità di utilizzare i principali fornitori di cloud come Oracle, Amazon e Google, di distribuire in Virtual Private Cloud o anche on-premise. Questo è essenziale per garantire che terze parti non abbiano accesso ai dati proprietari utilizzati per scopi interni. I dati sensibili non lasceranno mai l’ambiente sicuro che l’azienda ha accuratamente creato.

Con oltre 100 integrazioni pronte a connettersi a fonti di dati importanti per le aziende, tra CRM, strumenti di collaborazione, database, infrastrutture di ricerca, sistemi di supporto e altro ancora, Coral è customizzabile per generare risposte pertinenti e personalizzate per gli specifici team strategici di ogni azienda.