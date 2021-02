Codici a barre, i nuovi lettori di Turck Banner

Turck Banner Italia ha innovato l’intera serie di lettori di codici a barre Abr dotandoli di risoluzioni più elevate e di polarizzazione per aumentare le prestazioni dei dispositivi.

I nuovi modelli Abr 7000 da 2 MP hanno una maggiore risoluzione per leggere codici più piccoli, su un’area di destinazione più ampia e a distanze maggiori.

Sui modelli Abr 7000 da 1.3 MP e da 2 MP è disponibile ora anche la polarizzazione che consente di migliorare le prestazioni su target con superfici riflettenti o abbaglianti.

La serie di lettori di codici a barre è indicata per la tracciabilità sia di dispositivi sia di componenti, per le letture di codici DPM (Direct Part Mark), per il monitoraggio delle attività, per i cambi di linea automatizzati, per il controllo di processo ad alta velocità e in logistica per la pallettizzazione di fine linea, per le operazioni di smistamento e spedizione e per le verifiche di primo e secondo grado di pacchi e pacchetti.

La nuova serie di lettori di codici a barre Abr di Turck Banner monta un imager da 2 MP (1600 × 1200 pixel) in grado di leggere in modo affidabile codici a barre piccoli o complessi, anche a grandi distanze o a larghissimi campi visivi.

I modelli con polarizzazione sono disponibili con risoluzioni sia da 1,3 MP che da 2 MP per ottimizzare le prestazioni in qualunque tipo di applicazione che implichi la lettura di codici su superfici lucide, riflettenti o abbaglianti.

Mediante avanzati algoritmi, ogni dispositivo della serie Abr decodifica una libreria completa di codici a barre 1D e 2D, inclusi i Dpm, codici danneggiati, distorti o sovrastampati.

Gli illuminatori a LED integrati standard forniscono una luce brillante e uniforme per illuminare i codici a barre e offrire un contrasto adeguato per una sempre affidabile lettura.

L’Abr 7000 di Turck Banner è disponibile in una varietà di configurazioni LED, inclusa quella con LED multicolori per l’illuminazione bright-field e dark-field in un unico dispositivo, ideale per le letture a basso contrasto e di codici DPM (Direct Part Marks ).

Il design all-in-one dei lettori di codici a barre della serie ABR ingloba imager, lenti e illuminazione a LED in un unico dispositivo.

È disponibile l’autofocus che consente un’installazione e una sostituzione semplificata del dispositivo.

Il compatto Abr 7000 ha un connettore rotante per installazioni diritte o ad angolo retto.

La configurazione del dispositivo è semplice grazie al software Barcode Manager o all’interfaccia di bordo Smart Teach.

Il software per i lettori di codici a barre

Un barcode manager collega, configura e monitora contemporaneamente più lettori di codici a barre della serie Abr.

Il software gratuito di Turck Banner offre la programmazione del diagramma di flusso e un’ampia gamma di opzioni di configurazione, tra le quali un processo in una sola fase per l’impostazione automatica e un’opzione avanzata che fornisce l’accesso completo per modificare e configurare le impostazioni del dispositivo. Inoltre collega più lettori grazie alla funzionalità master-slave per applicazioni complesse.