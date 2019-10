Cloudera Data Platform, la piattaforma che semplifica l’analisi dati

Cloudera ha introdotto sul mercato la Cloudera Data Platform, nuova piattaforma dati che offre semplicità di implementazione, unita a capacità evolute di analisi self-service in ambienti ibridi e multicloud. Il tutto nel pieno rispetto delle policy di sicurezza e governance granulari richieste dai responsabili IT.

Cloudera Data Platform (CDP) propone un approccio nuovo ai dati enterprise, garantendo un’ampia gamma di funzionalità analitiche che spaziano dall’Edge fino all’AI. Inoltre, permette ai dipartimenti IT di offrire analytic as a service in qualunque ambiente cloud, mantenendo elevati livelli di sicurezza per i dati e sofisticate funzionalità volte a ridurre il rischio.

Fra i punti di forza della nuova piattaforma lanciata da Cloudera ci sono la possibilità di gestire, analizzare e sperimentare con i dati in ambienti on-premise, ibridi, private cloud e multiple public cloud. La CDP riduce tempo e sforzo necessari per implementare tipologie di applicazioni comuni con cinque nuove esperienze self-service: flow & streaming, data engineering, data warehouse, operational database e machine learning.

La piattaforma semplifica sicurezza, privacy e conformità per diverse tipologie di dati enterprise su qualsiasi cloud tramite tecnologie shared data experience (SDX) che facilitano la creazione di un data lake sicuro in poche ore invece di settimane ed è, spiega Cloudera, 100% open: open ource, open compute, open storage e open for integration.

Con Cloudera Data Platform le imprese possono facilmente gestire i propri dati ovunque si trovino, da ambienti on-premise ai cloud pubblici e ibridi, con sicurezza, governance, e metadati condivisi. I nuovi servizi cloud-based offrono un accesso self-service senza precedenti e “secure by design” alle funzionalità di dati e analisi a business analyst, data scientist, IT e sviluppatori.

Cloudera presenta quindi tre nuovi servizi cloud-native.

Cloudera Data Warehouse che facilita e velocizza l’implementazione di data warehouse per gruppi di business analyst con accesso sicuro e self-service ai dati aziendali.

Cloudera Machine Learning che semplifica l’adozione di workspace collaborativi di machine learning per team di data scientist con un accesso sicuro e self-service ai dati aziendali.

Cloudera Data Hub è un servizio di gestione e analisi dei dati che permette a responsabili IT e sviluppatori di realizzare applicazioni di business personalizzate per supportare molteplici casi d’uso con un accesso sicuro e self-service ai dati aziendali.