Cloud provider: tutti i data center Reevo ora sono certificati Tier IV

Anche l’ultimo data center di Roma ha raggiunto la certificazione Tier IV e questa condizione fa di Reevo un cloud provider che utilizza solamente data center con il massimo livello di certificazione per l’erogazione di servizi cloud e cybersecurity, a garanzia della continuità operativa e affidabilità per i partner che erogano servizi cloud alle aziende.

I data center Reevo sono tutti in Italia, distribuiti tra Milano e Roma, per soddisfare anche i requisiti di distanza necessari a garantire un corretto piano di continuità aziendale e sono conformi ai più alti standard e certificazioni nel rispetto delle stringenti policy di compliance aziendali che Reevo porta come elemento distintivo (ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18, AGID tra gli altri).

Aver raggiunto la certificazione Tier IV in tutti i siti operativi significa poter garantire una percentuale di uptime del 99.995%, il che vuol dire che il tempo massimo di interruzione raggiungibile è pari a soli 26 minuti all’anno (rispetto all’ora e mezza all’anno del livello Tier III).

Essere fra i primi cloud provider a utilizzare solamente data center in Italia con la massima certificazione Tier IV per Antonio Giannetto, Amministratore Delegato di Reevo, «significa poter offrire garanzie di continuità di business ai nostri clienti, con servizi e SLA elevatissimi. La nostra strategia è stata fin dall’inizio quella di concentrarci nella protezione e la sicurezza dei dati, per questo abbiamo deciso fin da subito di non costruire data center proprietari, attività che avrebbe deviato il nostro modello di business e distratto risorse dall’evoluzione tecnologica dei nostri servizi, ma di siglare accordi strategici con aziende internazionali specializzate che rispettano certificazioni e SLA stringenti. La scelta di un cloud provider è strategica per un’azienda e non si può sbagliare. La certificazione Tier IV per tutti i nostri data center è un ulteriore traguardo che compiamo e che ci consente di migliorare ulteriormente lo SLA offerto».

Attraverso i tre data center Reevo eroga tutti i servizi per il mercato ICT per completare un’offerta cloud, hybrid cloud e cybersecurity, proponendo soluzioni efficaci ed efficienti, da una completa infrastruttura virtuale server e desktop fino ai servizi di backup e disaster recovery.

