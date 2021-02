Il cloud prima di tutto: Accenture e Vmware creano un business group

Accenture e Vmware hanno annunciato l’ampliamento della partnership esistente (le due società collaborano da oltre vent’anni) con il lancio di un business group che lavorerà per far adottare alle imprese una strategia cloud first, attraverso l’accelerazione della migrazione verso il cloud, una più rapida realizzazione di nuove applicazioni e l’utilizzo del cloud come abilitatore di innovazione e nuovi modelli di business.

Frutto di un investimento pluriennale e multimilionario delle due società, il nuovo business group riunirà un team dedicato di professionisti con una lunga esperienza nel cloud ibrido e nei progetti di migrazioni al cloud, nel cloud nativo e nella modernizzazione e sicurezza delle applicazioni in diversi settori chiave.

L’Accenture VMware Business Group beneficia del lavoro di circa 2.000 professionisti del cloud di Accenture formati su prodotti e servizi di Vmware e aiuterà le aziende a sfruttare le capacità e l’elasticità del cloud.

Il nuovo business group si inserisce nell’alveo dell’iniziativa Accenture Cloud First, lanciata da Accenture nel 2020 con investimenti di 3 miliardi di dollari in capacità, soluzioni, partnership e collaborazione con i clienti per aiutare questi ultimi a plasmare, trasferire e gestire le loro attività nel cloud.

L’Accenture Vmware Business Group investirà in attività congiunte di go to market e sales operations, nella formazione di un numero crescente di professionisti di Accenture specializzati in tecnologie VMware e nello sviluppo di nuove offerte di servizi, risorse e acceleratori.

Le due società svilupperanno anche soluzioni verticali pre-ingegnerizzate di settore, fra cui una piattaforma per aiutare le società di telecomunicazioni ad imprimere velocità all’implementazione del 5G e di servizi di edge computing.

Il nuovo business group lancerà la Vmware Cloud Migration Factory per migrare i carichi di lavoro nel cloud rapidamente, in maniera più sicura, utilizzando processi automatizzati potenziati con la migrazione e la modernizzazione di migliaia di applicazioni.

La Vmware Cloud Migration Factory consentirà ai clienti di accedere a un ambiente controllato e a risorse dedicate per pianificare, testare e modernizzare applicazioni su scala verso i cloud pubblici, privati o ibridi prescelti, riducendo il livello di rischio del trasferimento dei carichi di lavoro su VmMware e accelerando il time-to-value.