Il cloud attirerà più della metà della spesa IT enterprise nel 2025

La spesa It enterprise per il cloud computing pubblico, all’interno dei segmenti di mercato indirizzabili, supererà la spesa per l’It tradizionale nel 2025, secondo la società di analisi e consulenza Gartner.

La ricerca sul “cloud shift” di Gartner include solo quelle categorie It enterprise che possono passare al cloud, all’interno dei mercati del software applicativo, del software di infrastruttura, dei servizi di business process e dell’infrastruttura di sistema.

Entro il 2025, prevede Gartner, il 51% della spesa It in queste quattro categorie sarà passato da soluzioni tradizionali al cloud pubblico, rispetto al 41% del 2022.

Quasi due terzi (65,9%) della spesa per il software applicativo saranno diretti verso le tecnologie cloud nel 2025, rispetto al 57,7% del 2022.

Nel 2022 – secondo la società di ricerca –, le offerte tradizionali costituiranno il 58,7% del fatturato indirizzabile, ma la crescita dei mercati tradizionali sarà molto inferiore a quella del cloud.

La domanda di capacità di integrazione, processi di lavoro agili e architettura componibile farà da traino al continuo spostamento verso il cloud. Ciò, secondo Gartner, avviene perché le iniziative di trasformazione digitale e modernizzazione a lungo termine sono anticipate al 2022.

I manager dei prodotti tecnologici dovrebbero usare il passaggio al cloud come misura dell’opportunità di mercato, suggerisce inoltre la società di ricerca e analisi.

Il boom della spesa per il cloud

Secondo Gartner, nel 2022 più di 1,3mila miliardi di dollari di spesa It enterprise sono in ballo per il passaggio al cloud, in crescita fino a quasi 1,8mila miliardi di dollari nel 2025.

La perturbazione in corso dei mercati It da parte del cloud sarà amplificata dall’introduzione di nuove tecnologie, tra cui il cloud distribuito.

Molte di queste tecnologie – ritiene Gartner – confonderanno ulteriormente le linee di demarcazione tra le offerte tradizionali e il cloud.

L’adozione enterprise del cloud distribuito ha il potenziale per accelerare ulteriormente il cloud shift, perché porta i servizi di cloud pubblico in domini che sono stati principalmente non-cloud, espandendo il mercato di riferimento.

Le organizzazioni lo stanno valutando per la sua capacità di soddisfare i requisiti specifici del luogo, come la sovranità dei dati, la bassa latenza e la larghezza di banda della rete.

Per capitalizzare il passaggio al cloud, Gartner suggerisce ai fornitori di tecnologia e servizi di mirare ai segmenti in cui il passaggio sta avvenendo in modo più aggressivo, oltre a cercare nuove opportunità di cloud ad alta crescita.

Gartner, come esempio, sottolinea che i segmenti legati all’infrastruttura hanno un livello inferiore di penetrazione del cloud, e la società di analisi prevede che crescano più velocemente di segmenti come le applicazioni aziendali, che sono già altamente penetrate.

I fornitori dovrebbero anche mirare a persone specifiche, profili di adozione e casi d’uso con iniziative di go-to-market.

Quella di Gartner, non è l’unica analisi a sottolineare la forte crescita del cloud.