Claroty scopre vulnerabilità nelle unità di distribuzione dell’energia

I ricercatori di sicurezza di Team82, il gruppo di ricerca di Claroty, hanno rivelato diverse vulnerabilità nelle PDU iBoot, le unità di distribuzione intelligente dell’energia di Dataprobe.

Le PDU – sottolinea Claroty – possono essere gestite da qualsiasi luogo tramite un’interfaccia web o una piattaforma basata su cloud. Sfruttando queste vulnerabilità, gli aggressori sono in grado di eseguire codici in remoto e interrompere l’alimentazione a tutti i dispositivi collegati.

Dataprobe ha risolto queste vulnerabilità grazie a un nuovo aggiornamento e per questo motivo ha consigliato ai propri utenti di passare alla versione 1.42.06162022. Inoltre, per risolvere alcune delle vulnerabilità sempre legate alla sicurezza, Dataprobe consiglia di disabilitare i protocolli SNMP, Telnet e HTTP quando non in uso.

Le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) – spiega Claroty – sono dispositivi comuni negli ambienti industriali, nei data center e in tutte le aree nelle quali gli alimentatori di energia devono essere posizionati vicino alle apparecchiature montate su rack.

Oggi, sempre più PDU possono essere controllate e gestite da remoto e, per questo motivo, attaccando le vulnerabilità presenti nell’interfaccia web o nella piattaforma di gestione basata su cloud un utente malintenzionato può interrompere i servizi critici, togliendo alimentazione al dispositivo e, successivamente, a tutti quelli ad esso collegati.

Un rapporto Censys del 2021 menzionato da Claroty mostra che più di 2000 PDU sono connesse a Internet, il 31% dei quali sono dispositivi Dataprobe.

Team82 di Claroty ha scoperto sette vulnerabilità sulle unità di Dataprobe – successivamente patchate dall’azienda – riuscendo ad accedere da remoto alle PDU iBoot bypassando i requisiti di autenticazione e ottenendo il codice di esecuzione. Queste vulnerabilità consentirebbero, quindi, ai criminali informatici di avere un punto di ingresso nelle reti interne delle vittime.

La divulgazione delle vulnerabilità – sottolinea lo specialista di cybersecurity – mostra la necessità fondamentale di valutare il rischio su tutti i dispositivi connessi a Internet o al cloud.

Anche un’unità di distribuzione dell’energia innocua, gestita in remoto tramite Internet o una piattaforma di gestione basata su cloud, può consentire ai criminali informatici di attaccare la rete o interrompere i servizi critici, togliendo alimentazione ai dispositivi collegati a una PDU.

Ciò rappresenta un enorme pericolo, soprattutto per i data center, dove le PDU vengono spesso utilizzate per alimentare server e altre apparecchiature di rete.

Questo report è un’estensione del precedente lavoro di Team82 sulla sicurezza delle piattaforme di gestione basate su cloud.

Nel luglio 2021, i ricercatori di Team82, infatti, hanno pubblicato un rapporto intitolato Top-Down and Bottom-Up : Exploiting Vulnerabilities in the OT Cloud Era, che descriveva le vulnerabilità di alcuni sistemi di gestione basati su cloud e quelle della piattaforma Automation Server di CODESYS utilizzata per gestire i dispositivi industriali dal cloud.

Maggiori dettagli e informazioni sono disponibili nel corrispondente post sul blog di Claroty.

Leggi tutti i nostri articoli sulla cybersecurity