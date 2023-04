Claris FileMaker 2023 aumenta scalabilità e sicurezza delle app custom

Claris International, una società Apple, ha annunciato il rilascio di Claris FileMaker 2023, l’ultima versione del software per lo sviluppo rapido di applicazioni FileMaker.

Il team Claris continua a far avanzare FileMaker a passo rapido con la massima attenzione al successo degli sviluppatori Claris e ad offrire valore alle aziende supportate, afferma l’azienda.

“Le applicazioni personalizzate FileMaker sono utilizzate sempre più da team di grandi dimensioni e stanno raggiungendo un maggior numero di utenti finali. Per sostenere questa crescita e dare agli sviluppatori FileMaker gli strumenti di cui hanno bisogno, quella che stiamo lanciando è la versione di FileMaker più scalabile in assoluto.

Abbiamo anche migliorato la capacità di integrare software di terze parti con FileMaker e Claris Connect, rendendo possibili una maggiore personalizzazione e l’innovazione digitale”, ha affermato l’AD di Claris Brad Freitag.

FileMaker 2023 rende scalabili le app personalizzate

Le precedenti release di FileMaker – sottolinea l’azienda – mettevano in risalto la potenza del software come piattaforma aperta. FileMaker 2023 è l’ultima versione ed è incentrata sulla scalabilità. Per questa release, il team Claris si è concentrato su prestazioni, stabilità e affidabilità in modo da permettere agli sviluppatori di espandere con sicurezza le proprie soluzioni in base alle necessità delle società che seguono.

“I nostri clienti si affidano a FileMaker da quasi quarant’anni. Per gran parte di loro il successo delle operazioni aziendali dipende proprio dalla piattaforma FileMaker e dal vantaggio competitivo offerto dalla tecnologia. I nostri clienti ripongono fiducia in questa piattaforma per la possibilità che offre di crescere con loro in futuro”, afferma Rick Kalman, Responsabile Product Management di Claris.

Come società Apple, la protezione dei dati dei clienti viene prima di tutto in ogni prodotto Claris, mette in evidenza l’azienda. FileMaker 2023 aumenta la capacità di proteggere i dati dei clienti e di monitorare l’uso delle app personalizzate FileMaker.

Agli sviluppatori che eseguono l’upgrade a FileMaker 2023 viene assicurato che i propri dati (e quelli dei propri clienti) siano protetti rigorosamente con gli ultimi protocolli di sicurezza. Con un nuovo trigger di script, gli sviluppatori possono creare registri di controllo di ogni interazione del database per registrare ogni volta che un record viene creato, aggiornato o eliminato per rilevare attività non autorizzate o violazioni della sicurezza.

Le applicazioni personalizzate create con FileMaker devono integrarsi più che mai con l’intero stack tecnologico dell’azienda. Con FileMaker 2023 è più facile che in passato grazie a una nuova istruzione di script che attiva direttamente flussi di lavoro in Claris Connect.

Inoltre, ora Claris Connect è disponibile in una fascia gratuita, che rende il software di automazione dei flussi di lavoro immediatamente disponibile agli sviluppatori Claris come complemento ideale a FileMaker 2023.

Supporto e commenti

Eseguendo l’upgrade a FileMaker 2023, dichiara Claris, gli sviluppatori possono sentirsi sicuri per quanto riguarda le proprie soluzioni, sapendo che la piattaforma è la versione ad oggi più sicura e performante di FileMaker.

I clienti che utilizzano una versione di FileMaker più vecchia possono ricevere assistenza dal team Assistenza clienti di Claris per verificare che la migrazione delle app FileMaker esistenti avvenga in modo corretto. Inoltre, gli sviluppatori possono fare affidamento sulla Community Claris, una community attiva di oltre 35.000 sviluppatori pronti a fornire il proprio aiuto per risolvere i problemi.

Per i clienti che vogliono apportare una modifica a un’app ma non sono sicuri dell’approccio da adottare, il programma Ask an Expert può fornire indicazioni. Basta compilare il questionario nella pagina web Partner Claris per venire indirizzati verso la soluzione giusta.

Alcuni Partner Claris selezionati hanno avuto l’opportunità di provare FileMaker 2023 prima del lancio. Questi partner hanno già sperimentato i successi della nuova piattaforma e hanno condiviso i risultati.

“Sto iniziando ad esaminare il nuovo trigger di script SuTransazioneFinestra. È eccezionale! Immagino che l’auditing sia uno dei casi di utilizzo principali di FileMaker 2023. Ora è possibile ottenere un payload JSON che restituisce un elenco contenente solamente record e i record correlati che sono stati modificati e, a seconda di come si configura il proprio campo SuTransazioneFinestra personalizzato, è possibile ricevere un elenco dei campi modificati”, spiega Micah Woods, presidente di Scodigo, Inc.

“È straordinario vedere come una serie di problemi di vecchia data interni al mercato siano risolti. I miglioramenti di FileMaker 2023 sono davvero indicativi degli investimenti che Claris sta facendo nel successo continuo di FileMaker”, dice Josh Ormond, Presidente di Iozax Designs.

“Con FileMaker 2023, possiamo trarre il massimo vantaggio dai server Linux basati su ARM lasciandoci alle spalle Intel, sia eseguendo un server di prova sui nostri MacBook in una macchina virtuale su Apple Silicon o sfruttando istanze più economiche di Amazon EC2 con processori ARM“, ha affermato Christian Schmitz, AD di Monkeybread Software.

“È possibile utilizzare Esegui script su server senza attenderne il completamento e con un Callback: ora Claris FileMaker Server ha un nuovo modo per eseguire uno script una volta terminata l’elaborazione. È come chiamare un assistente virtuale e, anziché attendere in linea cinque minuti per ricevere informazioni, essere richiamati quando ha una risposta“, osserva Vince Menanno, Responsabile dell’innovazione presso Beezwax Datatools, Inc.

Per dettagli completi su FileMaker 2023 (comprese le note sulla release e istruzioni su come effettuare l’upgrade) è possibile consultare la pagina web di FileMaker.