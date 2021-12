Citrix: nel 2022 portate a termine il cambiamento del workspace

L’intervista a Fabio Luinetti, country manager di Citrix Italia.

A distanza di un anno dal varo a livello europeo del recovery plan, che in Italia ha portato al PNRR, 01net realizza un’inchiesta, basata su un ciclo di interviste con le principali società che operano in Italia nell’ICT sulla loro strategia per la digitalizzazione delle aziende italiane nel 2022.

Parliamo con loro di quattro temi cardine della trasformazione digitale: resilienza, cybersecurity, cloud, sostenibilità ambientale e sociale e le risposte consentono di costruire la mappa di partecipazione delle realtà ICT alla crescita del Paese in senso digitale.

E c’è un tema in più, il quinto: con spirito consulenziale, chiediamo di fornire agli imprenditori italiani un’idea in più, capace di produrre valore immediato sul piano dell’efficienza e della competitività.

Per Citrix ci ha risposto il country manager Fabio Luinetti.

Un anno dopo il Recovery Plan, a che punto siamo con la reale trasformazione del Paese: con quali soluzioni, competenze e servizi partecipate alle missioni del PNRR che coinvolgono il digitale?

Senza dubbio l’irrompere della pandemia ha portato a un’accelerazione della trasformazione digitale in tutti i settori: molti investimenti in tecnologia sono stati fatti e dovranno essere razionalizzati e stabilizzati. Oggi, però, la vera sfida è quella di fare un passo avanti e di occuparsi anche dell’ingaggio del dipendente e dell’esperienza di lavoro.

Non si tratta più soltanto di garantire la business continuity, ma di permettere alle aziende e alle persone di crescere in un mondo del lavoro che si sta orientando verso un modello ibrido, che chiede di rivedere i modelli operativi, i processi e relative integrazioni. È qui che entra in gioco Citrix, grazie a una piattaforma tecnologica sicura e all’avanguardia che permette non solo di lavorare da remoto in maniera efficace, ma di migliorare la produttività di ciascuno e di valorizzare il suo talento.

Parliamo naturalmente di Citrix WorkSpace, le cui caratteristiche e funzionalità potranno giocare un ruolo importante per l’attuazione di molti degli obiettivi relativi alle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il 2021 è stato l’anno in cui il tema della cybersecurity è atterrato in tutte le imprese. Quali prospettive concrete vi siete dati per il 2022?

La sicurezza è per noi un aspetto fondamentale. Naturalmente, nel momento in cui il numero dei dispositivi si moltiplica e il perimetro si allarga, le modalità che prima garantivano la sicurezza del network aziendale oggi non bastano più e occorre un approccio Zero-trust, che analizzi il comportamento dell’utente a ogni accesso e che limiti le risorse a cui può accedere a seconda del contesto, per garantire la massima sicurezza.

Tutto questo, naturalmente senza compromettere la qualità dell’esperienza di lavoro che resta al centro delle nostre priorità. Con questo obiettivo, abbiamo recentemente lanciato Citrix App Delivery and Security Service, una soluzione progettata per aiutare l’IT a trasformare la distribuzione delle app in un processo efficiente, che permetterà alle aziende di migliorare i loro ricavi generando le app velocemente e in maniera sicura senza, sacrificare le funzionalità da cui dipendono i loro clienti. Il web application firewall integrato, la gestione dei Bot e la protezione delle api API potenzieranno la protezione olistica degli asset di maggior valore e più vulnerabili.

Componente fondamentale della trasformazione digitale è il cloud. Quali sono le scelte che dovranno compiere le aziende italiane nel 2022?

Oggi le aziende non si stanno più chiedendo se adottare il lavoro ibrido, ma il modo in cui farlo e il livello di efficacia che saranno in grado di ottenere da esso. Da una recente studio condotto da Citrix, “The era of Hyper Innovation”, emerge che il lavoro ibrido ha man mano dato vita a nuove forme di collaborazioni, spesso più efficaci di quelle tradizionali e ha permesso a molte più voci di essere ascoltate, portando le aziende a entrare in una nuova fase quella dell’iper-innovazione. In questo contesto le aziende installano tecnologie all’avanguardia per diventare più resilienti, più produttive, più flessibili e più competitive, il tutto però allo stesso tempo. Per esempio, se negli ultimi trimestri il lavoro da casa è stato un importante pilastro della resilienza aziendale e della produttività, oggi le cose stanno cambiando ancora e si punta a migliorare la flessibilità. Questo richiede un salto culturale che è almeno tanto importante quanto quello tecnologico e, soprattutto, deve avvenire simultaneamente alla digitalizzazione del lavoro: passare in maniera non traumatica da una cultura basata sulla presenza sul posto di lavoro a una basata sul risultato, altrimenti un’azienda correrà il rischio di non essere competitiva né attraente per i talenti dal potenziale più alto.

Dopo il Cop26 si è capito che la sostenibilità, sia ambientale sia sociale, oramai riguarda non solo tutti i Paesi ma anche tutte le aziende. Qual è la vostra strategia riguardo questi temi?

I prodotti di Citrix aiutano le aziende a diminuire le emissioni permettendo loro di far leva sulle soluzioni di virtualizzazione, riducendo lo spazio necessario agli uffici e la necessità del pendolarismo per i dipendenti. Dal punto di vista sociale, invece, le soluzioni di lavoro flessibile possono essere di aiuto per rimuovere le barriere geografiche e demografiche, promuovendo le pari opportunità. Il più significativo contributo dello smart working alla sostenibilità, tuttavia, arriva dal fatto che i dipendenti possono lavorare in modo più efficiente.

Questo guadagno di efficienza non solo migliora il loro livello di motivazione e il worklife balance, ma aiuterà anche a ridurre ulteriormente l’impronta ecologica di ciascuno. I workspace digitali moderni, infatti, hanno funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate che danno la priorità ai compiti più importanti e mettono a disposizione le informazioni e i documenti a essi correlati con un solo clic.

Ciò permette di risparmiare tempo e energie che ricerche prolungate richiederebbero, qualora si dovesse andare a caccia di informazioni nei repository aziendali o attraverso un motore di ricerca. In questo modo, invece lo smart working contribuisce a minimizzare il consumo di energia correlato ai tanti flussi di lavoro e alle transazioni della vita d’ufficio quotidiana.

L’idea ICT del 2022

Se doveste proporre un unico investimento (prodotto, soluzione, metodologia) a un’azienda italiana, una scelta capace di produrre da subito un beneficio a livello di efficienza e competitività, su cosa verterebbe il vostro consiglio?

Senza dubbio Citrix WorkSpace che, nelle sue molteplici declinazioni, già oggi supporta le organizzazioni – sia in ambito pubblico (centrale e locale), sia in ambito privato – nei processi di trasformazione digitale e modernizzazione delle modalità con cui le persone accedono alle informazioni.

Citrix Workspace garantisce un’ambiente di lavoro virtuale e completo ed è accessibile da qualunque dispositivo e da qualunque rete per un accesso sicuro a tutti i tool aziendali. La piattaforma, infatti, dispone di un insieme di tecnologie sicure, integrate ma anche indipendenti tra di loro, che permettono di modernizzare, semplificare e innovare i processi attraverso cui ciascuna organizzazione persegue i propri obiettivi.

Con Citrix Workspace è possibile la trasformazione il lavoro da remoto in vero smart working, tramite la distribuzione di servizi IT innovativi per qualsiasi applicazione, rete o dispositivo che garantiscono un ottimo livello dell’esperienza di lavoro. Grazie alle funzionalità di Intelligenza Artificiale di Citrix Workspace, sarà possibile per i dipendenti focalizzarsi sui compiti a valore aggiunto per i quali sono stati assunti, demandando all’IA le mansioni più ripetitive e noiose.

