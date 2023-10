Cisco Webex è in arrivo su Apple TV 4K e Apple Watch

Cisco ha annunciato che Webex by Cisco sarà presto disponibile su Apple TV 4K e Apple Watch, offrendo così ancora più modi per lavorare ovunque.

L’intenzione dichiarata da Cisco è quella di rimanere all’avanguardia nelle innovazioni per il lavoro ibrido e di fornire ai suoi clienti una soluzione di collaborazione senza sforzi sui prodotti Apple. E in effetti l’azienda può vantare uno storico di tutto rispetto per quel che riguarda il supporto per i dispositivi e le piattaforme Apple.

L’app Cisco Webex per iPad è stata lanciata un paio di anni fa con l’obiettivo di ridefinire il lavoro ibrido. Poi Cisco ha aggiunto la possibilità di utilizzare AirPlay sui propri dispositivi per la collaboration.

L’anno scorso l’azienda ha annunciato diverse innovazioni per gli utenti Apple, a partire da Picture-in-Picture, Mobile Camera Share e, più recentemente, Webex per Apple CarPlay, che consente una transizione senza soluzione di continuità dal Mac all’iPhone, fino all’auto.

All’inizio di quest’anno Cisco ha introdotto funzionalità avanzate di multitasking su Webex per iPad con Multiple Windows e Stage Manager per consentire agli utenti di svolgere le attività in modo più efficiente e migliorare la produttività.

In un panorama di lavoro ibrido in continua evoluzione, sottolinea l’azienda, la flessibilità è fondamentale. E Cisco intende impegnarsi per dare alle persone la possibilità di lavorare alle loro condizioni. Ciò comporta creare app intuitive che soddisfino le esigenze specifiche dei lavoratori ibridi, garantendo loro la possibilità di essere produttivi ovunque il loro lavoro li conduca. Le innovazioni di Cisco per Webex sui prodotti Apple, afferma l’azienda, sono state progettate con questo obiettivo.

Lo scopo ultimo di Webex è quello di permettere di lavorare in modo ibrido, abilitando la collaborazione da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e in modo semplice. Ed è per perseguire tale mission che presto l’app Webex sarà disponibile per il download sull’App Store di Apple TV.

Dopo aver installato l’app Webex su Apple TV 4K, gli utenti dovranno semplicemente scansionare il codice QR con l’iPhone per un’esperienza di login senza soluzione di continuità. Potranno quindi sfruttare il grande schermo, sia in salotto che in ufficio.

Gli utenti potranno visualizzare e partecipare in modo facile ai meeting successivi dal grande schermo, utilizzando il supporto di Continuity Camera in tvOS 17 per collegare in modalità wireless l’iPhone o l’iPad alla Apple TV 4K e sfruttare la fotocamera e il microfono del dispositivo mobile per partecipare alle riunioni.

Da parte sua, l’app Webex per Apple Watch, che sarà disponibile sull’App Store, consentirà di iniziare la giornata visualizzando un elenco di riunioni imminenti e di parteciparvi con un solo tocco in modalità solo audio. Gli utenti potranno ascoltare e partecipare a un meeting Webex utilizzando solo l’Apple Watch e gli AirPods.

Webex per Apple TV 4K e Apple Watch sono progettati per sbloccare nuovi livelli di flessibilità, rendendo semplice la collaborazione negli ambienti di lavoro moderni.

Maggiori informazioni sulle integrazioni tra Webex e i dispositivi e le tecnologie Apple sono disponibili sul sito di Webex by Cisco.