Cisco Webex diventa una piattaforma unica

Cisco ha apportato sostanziali modifiche alla propria offerta di collaboration: ora l’azienda punta tutto su Webex Single Platform per dare un’esperienza di comunicazione unificata tramite un’unica piattaforma che integra servizi edge e ibridi che permettono di fornire funzionalità avanzate direttamente dal cloud, Cognitive Collaboration, e sicurezza di classe enteprise.

Il senso è consentire alle aziende di proteggere gli investimenti fatti in soluzioni di collaboration on-premise, cloud e ibride e di fornire al personale strumenti di collaborazione semplici da utilizzare e che permettano di essere produttivi.

Unica applicazione Webex

Per l’utente Webex ciò significa utilizzare un’unica applicazione modulare, disponibile in versione desktop e mobile, per le chiamate, la messaggistica e i meeting, indipendentemente dal mezzo utilizzato, che sia Cisco Webex Team oppure Cisco Jabber, e con intelligenza e contesto integrati per una collaborazione più efficace e coinvolgente, il tutto in sicurezza.

Cisco ha quindi di fatto unificato tutte le proprie applicazioni di collaboration.

Ad esempio, d'ora in avanti quando si entra in un meeting da Webex Teams si avranno a disposizione le stesse funzionalità disponibili in WebEx così come sarà garantito un passaggio fluidoda un'applicazione all'altra o da un dispositivo ad un altro.

Tramite la console di gestione Cisco Webex Control Hub l’applicazione può essere configurata dall’IT in base alle specifiche esigenze degli utenti così come può essere utilizzata per controllare l’uso e le prestazioni dei diversi sistemi di comunicazione.

Ciò significa ad esempio monitorare l’utilizzo di ogni sala e ottimizzarne di conseguenza le risorse piuttosto che, nel contact center, controllare il volume delle chiamate degli agenti e il customer journey dei clienti per ottenere risultati migliori.

Sempre più cloud calling

Con Webex Cisco punta a effettuare la gestione in cloud delle chiamate senza perciò costringere le aziende a dismettere gli investimenti nelle soluzioni on-premise, ma migrando progressivamente a soluzioni avanzate.

La nuova soluzione Webex Edge for Calling permette di collegare i PBX Cisco e di terze parti ai servizi cloud di Webex, beneficiando di nuovi servizi, prima non disponibili, come funzioni di least-cost routing, IVR, voicemail e messaging.

Altra novità è Unified Communication Manager Cloud, soluzione gestita direttamente nel cloud Webex e completa di tutte le funzionalità di UCM, fornendo in questo modo alle aziende un percorso ideale di migrazione al cloud.

Nuovi dispositivi

Cisco ha anche presentato nuove soluzioni desktop e per le sale conferenze.

Cisco WebEx Desk Pro è un dispositivo desktop all-in-one dotato di un display da 27 pollici 4K, telecamera HD a 71 gradi, sistema audio di qualità superiore e un avanzato sistema di eliminazione dei rumori di sottofondo grazie a microfoni integrati. Il dispositivo funziona con qualsiasi servizio di conferenza.

Cisco Webex Room Panorama è una soluzione di fascia alta per le sale riunioni che permette di sedersi virtualmente allo stesso tavolo, condividendo contenuti e fruendo di funzionalità di intelligenza artificiale. Sono disponibili funzionalità come il riconoscimento facciale e la visualizzazione del nome e del titolo della persona che sta parlando, la possibilità di ricevere il resoconto della riunione e di collegare nella stanza ulteriori schermi Webex Board per esperienze tattili.

Cisco Headset serie 700 sono le nuove cuffie Bluetooth che integrano la tecnologia Clear Voice che permette di eliminare i rumori di sottofondo e di essere quindi produttivi ovunque. È possibile passare da un’applicazione all’altra con semplicità, ad esempio ascoltare musica e passare rapidamente a una chiamata o collegarsi a un meeting. Sono dispositivi ideali anche per essere utilizzati nei contact center. È possibile impostare le preferenze direttamente dall'app e gestire le cuffie tramite il Control Hub, con la protezione da malware.