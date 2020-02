Cisco e Vodafone Business, tre anni per creare aziende digitali

Vodafone Business e Cisco hanno avviato una collaborazione in Italia per la trasformazione digitale delle imprese, che verte sullo sviluppo di soluzioni innovative e su una collaborazione commerciale.

La collaborazione, che durerà tre anni, va nel solco di una relazione che ha già consentito l’integrazione di diverse tecnologie e servizi gestiti da Cisco in soluzioni offerte da Vodafone Business, rivolte sia a Pmi sia al mercato corporate.

Con questa collaborazione Vodafone Business e Cisco si propongono di individuare e sviluppare congiuntamente nuove soluzioni nelle aree collaboration, tecnologie di rete evolute, sicurezza e cloud.

Il percorso accelerato e rafforzato dall’adozione di una metodologia agile, porterà anche a definire e realizzare piani di collaborazione commerciale congiunta, da affiancare a quelli già in essere, legati a servizi di rete basati su tecnologie Cisco per il mercato delle medie e grandi aziende.

Tra le linee tecnologiche di sviluppo che le due aziende hanno individuato, ci sono soluzioni che hanno l’obiettivo di semplificare, automatizzare e coordinare la gestione delle piattaforme di rete e delle applicazioni con un approccio orientato al software.

Sono soluzioni applicative a integrazione dei servizi voce di Vodafone attraverso l’adozione della piattaforma Webex Calling e delle sue funzionalità di autenticazione e sicurezza; rafforzamento dell’offerta di connettività di rete fissa grazie alla tecnologia Cisco, in particolare dalla piattaforma Cisco Meraki che fornisce una gestione centralizzata delle performance di rete, con una conseguente ottimizzazione delle risorse per le aziende; espansione dei servizi di security in cloud per la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche delle imprese, attraverso i servizi di protezione e analisi delle minacce informatiche di Cisco Talos, che raccoglie informazioni e analisi rilevanti rendendole disponibili alle piattaforme di sicurezza delle singole aziende; applicazione delle potenzialità offerte dalla suite Cisco CloudCenter, piattaforma di Cisco che permette un controllo end-to-end centralizzato e reportistica avanzata a supporto delle soluzioni cloud che Vodafone offre ai propri clienti.