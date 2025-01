Cisco Purpose Report 2024: ecco i risultati dell’impegno per un futuro inclusivo

L’86% dei dipendenti di Cisco nel mondo ha contribuito a creare un impatto positivo nella comunità in vario modo – volontariato, supporto a cause di diverso tipo – mentre per il quinto anno consecutivo, la percentuale di persone coinvolte in questo impegno ha superato l’80%.

Dal canto loro i team di risposta alle crisi (Cisco Crisis Response) sono intervenuti in occasione di oltre 30 eventi fra disastri naturali e crisi umanitarie, un dato che si aggiunge ai 35 milioni di dollari messi a disposizione dalla Cisco Foundation dal 2021 al 2024 per finanziare soluzioni rivolte al tema del cambiamento climatico.

Questi appena elencati sono soltanto alcuni dei dati emersi dal Purpose Report presentato da Cisco per l’anno fiscale 2024, un documento diffuso in coincidenza con il quarantesimo anniversario dell’azienda e al cui interno sono contenuti sia i risultati raggiunti che i nuovi progetti da avviare a breve termine.

“Il mondo si prepara all’era dell’AI e noi entriamo nel nostro quinto decennio di esistenza: abbiamo la possibilità di promuovere una leadership etica, responsabile e sostenibile e fare in modo che altri si uniscano a noi. La capacità di sfruttare le tecnologie digitale è critica, in particolare a fronte dello sviluppo dell’AI, ha commentato Francine Katsoudas, Cisco Executive Vice President and Chief People, Policy, and Purpose.

I risultati più rilevanti dell’anno emersi dal Purpose Report di Cisco

Il gruppo di esperti di cybersecurity Cisco Talos ha osservato ben 800 miliardi di eventi di sicurezza al giorno, dando un importante contributo alla cyber resilienza su scala globale

Il 96% dell’elettricità consumata negli uffici e nei laboratori Cisco proviene da fonti rinnovabili

negli uffici e nei laboratori Cisco proviene da fonti rinnovabili Nelle Cisco Networking Academy si sono formati 4.700.000 studenti nell’anno fiscale 2024: è stata creata anche la prima Networking Academy “navigante” attiva in Amazzonia

nell’anno fiscale 2024: è stata creata anche la prima Networking Academy “navigante” attiva in Amazzonia Il programma Country Digital Acceleration conta ad oggi 1.600 progetti di digitalizzazione attivi, completati o in corso, in 50 paesi del mondo

ad oggi di digitalizzazione attivi, completati o in corso, in 50 paesi del mondo Cisco è stata dichiarata Best Company to Work for in 16 paesi da Fortune e Great Place to Work.

da Fortune e Great Place to Work. L’86% dei dipendenti di Cisco nel mondo ha contribuito a creare un impatto positivo nella comunità in vario modo: con donazioni, attività di volontariato, supporto a cause di vario tipo e altro ancora. Per il quinto anno consecutivo, la percentuale di persone coinvolte in questo impegno ha superato l’80%.

dei dipendenti di Cisco nel mondo ha contribuito a creare un impatto positivo nella comunità in vario modo: con donazioni, attività di volontariato, supporto a cause di vario tipo e altro ancora. Per il quinto anno consecutivo, la percentuale di persone coinvolte in questo impegno ha superato l’80%. I team di risposta alle crisi (Cisco Crisis Response) è intervenuto in occasione di oltre 30 tra disastri naturali e crisi umanitarie

Dal 2021 alla fine dell’anno fiscale 2024, la Cisco Foundation ha messo a disposizione 35 milioni di dollari per finanziare soluzioni rivolte al tema del cambiamento climatico

La sfida del futuro: trasformare 40 comunità nel mondo

Quaranta anni fa Cisco è stata fondata per affrontare un bisogno umano fondamentale: la connessione. Da allora, Cisco ha connesso comunità, paesi e continenti del mondo, ha accelerato lo sviluppo tecnologico e ha prodotto, strada facendo, un impatto positivo per oltre 1 miliardo di persone.

Nel celebrare 40 anni di impegno, Cisco annuncia quindi anche la sua prossima sfida, “40 Communities”, che punta a coinvolgere 40 comunità del mondo nei prossimi 10 anni. Per farlo, Cisco amplierà il suo impegno – in termini di investimento finanziario, tecnologie e competenze – sia dove già opera sia in nuove comunità che verranno individuate; tutto verrà portato avanti in collaborazione con esperti e partner locali che ne conoscano in profondità bisogni, obiettivi e opportunità.

Il contributo dell’Italia emerso dal Purpose Report di Cisco

L’impegno globale di Cisco si compone dell’azione che porta avanti in ogni paese, guidata dal proposito di restituire valore ai territori in cui l’azienda opera nei modi più diversi.

Per esempio in Italia, nell’anno fiscale 2024, circa 80.000 persone hanno frequentato i corsi proposti dalle 352 Networking Academy del nostro paese – e sono state proposte anche altre iniziative per diffondere le competenze ICT come le 500 borse di studio Cybersecurity Scholarship e i percorsi “Programma in Rete”, con 2.000 partecipanti.

Collaborazioni di rilievo sono state portate avanti in vari ambiti, tra cui le tecnologie per la sostenibilità e la resilienza della filiera del caffè, con il progetto ConSenso, e la mobilità autonoma, con il supporto tecnologico fornito al progetto di ricerca “1000 Miglia Autonomous Drive” del Politecnico di Milano. Cisco Italia ha, inoltre, confermato la propria leadership come ambiente di lavoro di eccellenza, con il primo posto nella classifica Best Workplaces Italia di Great Place to Work.