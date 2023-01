Cisco: protocollo di intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Cisco ha annunciato di aver siglato un Protocollo di Intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con cui mette a disposizione le proprie competenze e risorse per collaborare ad azioni comuni tese a prevenire attacchi informatici, a supporto della resilienza cibernetica e della sicurezza digitale del Paese attraverso lo scambio informativo in tema di cyber threat intelligence.

Il documento è stato firmato dall’Amministratore Delegato di Cisco Italia Gianmatteo Manghi e dal Direttore di ACN Roberto Baldoni, in occasione di un incontro che si è svolto presso la sede del centro di ricerca Cisco Cybersecurity & Privacy Co-Innovation Center a Milano.

All’incontro era presente anche Maria Martinez, Executive Vice President – Chief Operating Officer di Cisco nonché executive sponsor di Digitaliani, il piano di investimenti per accelerare la digitalizzazione dell’Italia lanciato da Cisco nel 2016.

Gli ambiti di collaborazione previsti dall’intesa riguardano la possibilità di intraprendere iniziative su temi come la formazione, la condivisione di best practice tecnologiche, la ricerca

e la cooperazione e lo scambio di informazioni e metodologie di analisi in tema di cyber threat intelligence.

Per la formazione , Cisco può contare sulla piattaforma Networking Academy con i suoi percorsi specialistici e di certificazione, che solo nell’ultimo anno sono stati frequentati da 3,2 milioni di persone in tutto il mondo. Su questa solida base, l’azienda mette a disposizione le proprie competenze per iniziative di formazione in tema di sicurezza informatica.

A ciò si aggiunge la disponibilità da parte di Cisco a collaborare ad attività di ricerca sulle nuove tecnologie per la sicurezza informatica; nel quadro di una visione olistica della cybersecurity, che necessariamente si basa su un approccio di filiera "total value chain".

Il protocollo di intesa con ACN – sottolinea l’azienda – è parte integrante del percorso che vede Cisco al fianco delle istituzioni, delle aziende e dei cittadini del nostro Paese per realizzare un futuro più sicuro, sostenibile e inclusivo, sfruttando pienamente le opportunità della trasformazione digitale.