Cisco investe negli eventi ibridi e compra Socio Labs

Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire Socio Labs, azienda privata americana proprietaria di un’innovativa piattaforma tecnologica che offre agli organizzatori di eventi tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire con successo eventi in presenza, virtuali e ibridi di qualsiasi portata e in qualunque format.

Grazie alla tecnologia Socio Labs, Cisco potenzierà la piattaforma Webex Events per spingersi oltre le riunioni, i webinar e i webcast e gestire grandi conferenze ed eventi ibridi e multi-sessione.

La soluzione permetterà il live streaming, sponsorship, creazione di relazioni durature tra i partecipanti e analisi dettagliate, oltre al coinvolgimento costante dei partecipanti prima, durante e dopo gli eventi – così come le funzionalità Webex come la creazione di sondaggi, sessioni di Q&A, chat e traduzione in tempo reale.

La pandemia ha cambiato per sempre il mondo degli eventi. Da un giorno all’altro, gli organizzatori di eventi hanno dovuto adottare un format solo virtuale. Ora che il mercato si sta riprendendo, gli eventi in persona stanno ricominciando gradualmente e il modello di evento ibrido – una combinazione tra fisico e virtuale – sta diventando la norma.

La vision Cisco Webex volta ad offrire esperienze inclusive, coinvolgenti e intelligenti durante eventi e riunioni si completa dunque con Socio Lab e la recente acquisizione di Slido, piattaforma per il coinvolgimento del pubblico.

Insieme danno vita a una soluzione completa per la gestione degli eventi semplice da utilizzare e del tutto competitiva in termini di costo che include le migliori funzionalità disponibili sul mercato – il tutto tramite un singolo portale:

Le innovazioni di Webex per le riunioni virtuali, come la soppressione dei rumori di fondo, il riconoscimento dei gesti, la condivisione interattiva, la traduzione in tempo reale, i layout personalizzati del palco e altro ancora.

Le funzionalità di coinvolgimento del pubblico come la creazione di sondaggi, quiz, Q&A and gamification, che rendono ancora più interattivi ed efficaci le riunioni e gli eventi virtuali.

La piattaforma tecnologica per gli eventi ibridi di Socio Labs che gestisce l’intero ciclo di vita di grandi eventi virtuali, in presenza e ibridi – dalla registrazione all’analisi dei dati post-evento.