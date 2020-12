Cisco acquisisce Slido per ampliare la piattaforma Webex

Cisco Systems ha annunciato l’intenzione di acquisire Slido sro, una startup che aiuta le aziende a fornire una migliore esperienza al pubblico che partecipa a eventi online come conferenze virtuali e webinar.

Cisco prevede di utilizzare la tecnologia di Slido per migliorare le capacità della sua piattaforma di videoconferenza Webex, alle prese con una serrata competizione con Zoom e Microsoft Teams.

Slido fornisce un servizio cloud che offre la possibilità di aggiungere elementi interattivi agli eventi online per il pubblico che li guarda. Gli ospitanti possono visualizzare sondaggi sugli schermi dei partecipanti per chiedere il loro contributo sugli argomenti attualmente discussi dai relatori.

Slido consente inoltre di condividere quiz interattivi legati al tema di un evento per aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Per gli eventi virtuali che utilizzano un formato di Q&A, Slido fornisce uno strumento che consente agli host di riprodurre in loop gli spettatori nella discussione.

I membri del pubblico possono inviare domande tramite il servizio della startup e quindi votare su quali domande ritengono debbano essere risolte dai relatori.

Gli argomenti che suscitano maggiore interesse possono poi essere discussi sul palco virtuale.

Cisco incorporerà le capacità di Slido in Webex per migliorare le sue funzionalità di coinvolgimento del pubblico, come ha scritto in un post sul blog di Cisco Abhay Kulkarni, vicepresidente dell’unità Webex Meetings di Cisco.

Oltre alle funzionalità rivolte ai partecipanti di Slido, Cisco sta acquisendo capacità di analisi del pubblico che consentono alle aziende di misurare quanto bene vengono ricevuti i loro eventi virtuali e identificare opportunità per apportare miglioramenti. Inoltre, l’acquisizione porta in dote a Cisco la considerevole customer base di Slido, pari ad oltre 7 milioni di utenti mensili.