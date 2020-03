Cisco e Ibm abilitano l’istruzione a distanza per le scuole italiane

Ibm e Cisco hanno deciso di mettere a disposizione degli studenti italiani la piattaforma Cisco Webex, con il supporto dei propri professionisti: anche così si combatte l’emergenza coronavirus

La decisione delle due aziende arriva in risposta all’appello del Ministero dell’Istruzione per fronteggiare la crisi generata da Covid-19 e si inserisce nell’iniziativa di Solidarietà Digitale voluta dal Ministero per l’Innovazione.

La piattaforma, messa a disposizione fin dai primi giorni della pandemia, è in grado di collegare studenti e insegnanti in tempo reale.

Ad oggi, più di 80 scuole stanno già utilizzando questa soluzione per fornire, attraverso le lezioni virtuali, un servizio essenziale a circa 50000 studenti italiani. Inoltre, il numero delle scuole aderenti è in continua crescita.

La piattaforma di Cisco e Ibm è disponibile in tutte le regioni italiane ed è in grado di supportare diversi tipi di esigenze anche per altre aree amministrative che, in questo momento, potrebbero beneficiare di uno strumento di collaborazione da remoto.

Cisco Webex è una soluzione di collaborazione completa. La versione Meetings comprende non solo la possibilità di effettuare video-conferenze, ma anche di condividere desktop, applicazioni, risorse multimediali e sondaggi, tutto in tempo reale.

Queste funzionalità permettono di creare una classe virtuale a tutti gli effetti, a cui gli studenti possono accedere in modalità ospite, senza la necessità di creare un account. Tutto viene amministrato dall’area personale dell’insegnante, che può “invitare” gli studenti, gestire audio e microfoni di ognuno – dando loro la parola quando necessario – e può registrare la lezione per condividerla o rivederla in seguito.

Inoltre, Ibm ha messo a disposizione della comunità degli insegnanti un servizio di supporto per l’adozione e l’utilizzo della piattaforma, erogato grazie a 350 esperti e volontari dell’azienda.

I volontari di Ibm Italia che lavorano remotamente dalle proprie abitazioni usufruendo di Cisco Webex forniscono un servizio di tutoraggio agli insegnanti per permettere loro di ottenere il massimo dalla piattaforma e per aiutarli a risolvere qualsiasi dubbio o problema tecnico.

Ogni mese, la piattaforma Cisco Webex è utilizzata da oltre 130 milioni di persone in tutto il mondo ed elabora più di 6 miliardi di minuti di riunioni. Si tratta di una soluzione di cloud computing che non occupa risorse di storage sui personal computer.

Sempre accessibile tramite una connessione internet, Cisco Webex garantisce privacy e sicurezza di dati e contenuti condivisi durante le sessioni utilizzando degli strumenti avanzati di sicurezza e criptazione.