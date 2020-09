Cisco entra nel Cluster Fabbrica Intelligente, obiettivo rilancio post-Covid

Cisco entra nel Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente per sostenere lo sviluppo del sistema economico nello scenario post-Covid con il digitale.

Il motivo lo spiega bene l’ad di Cisco, Agostino Santoni, in una nota: “un investimento strategico in nuove tecnologie e processi di produzione industriale necessita di adeguate politiche industriali. Il Cluster Fabbrica Intelligente è anche un tavolo ideale per coltivare tutto ciò e interloquire con le istituzioni in modo adeguato”.

Cluster Fabbrica Intelligente Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente è Luca Manuelli, CDO di Ansaldo Energia e CEO di Ansaldo Nucleare. Il comitato scientifico è guidato da Tullio Tolio, Professore Ordinario al Politecnico di Milano. L’associazione è riconosciuta dal Miur. Ne fanno parte aziende, associazioni imprenditoriali, Regioni, Università, Enti di ricerca.

Cisco aderisce al Cluster come Pathfinder, ossia partner tecnologico, per portare le sue competenze in tema di Industrial Network e Collaboration.

Cisco metterà a disposizione esperienza e competenza per capire i trend tecnologici con benchmark, soluzioni in fase di progettazione e best practice nelle aziende e nell’impatto sulle filiere.

Servirà a supportare crescita e resilienza, favorendo a competitività nel tempo, ma anche a comprendere il bisogno di competenze .

Per farlo il cluster ha ideato l’iniziativa denominata “Programma Pathfinder” che coinvolge player tecnologici in grado di mobilitare competenze e capacità in Italia e interessati a condividere il proprio know-how.

Cisco è il terzo Pathfinder ad aderire al Cluster Fabbrica Intelligente, dopo Sap e Deloitte.

Con competenze di networking, collaboration e nuovi modelli di business Cisco assumerà anche un ruolo di nei lavori dei GTTS, i Gruppi Tematici Tecnico Scientifici, che stanno lavorando alla definizione della nuova roadmap del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente.