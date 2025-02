Cisco e NVIDIA ampliano la partnership per accelerare l’adozione dell’AI nelle imprese

data center

Un’architettura unificata per l’intelligenza artificiale

L’elemento chiave della rinnovata collaborazione tra Cisco e NVIDIA è la creazione di un’architettura di rete unificata per i data center moderni, ottimizzata per supportare i carichi di lavoro AI. Questa integrazione consentirà alle imprese di standardizzare simultaneamente le tecnologie di networking di Cisco Silicon One e NVIDIA Spectrum-X, garantendo un’infrastruttura scalabile, ad alte prestazioni e sicura.

Grazie a questa nuova architettura, le aziende potranno semplificare la gestione delle loro reti e accelerare il deployment di soluzioni AI, ottimizzando al contempo i costi operativi e migliorando l’efficienza delle infrastrutture IT.

I punti chiave della partnership Cisco-NVIDIA

Per rendere le reti aziendali pronte per l’AI, la collaborazione tra Cisco e NVIDIA si concentrerà su diversi aspetti tecnologici fondamentali.

Integrazione del silicio di Cisco e NVIDIA

Uno degli sviluppi più innovativi di questa partnership riguarda l’integrazione del silicio. NVIDIA permetterà l’inclusione di Cisco Silicon One nella piattaforma di networking NVIDIA Spectrum-X, insieme ai suoi SuperNIC avanzati.

Cisco sarà l’unico partner il cui silicio sarà incluso nell’ecosistema NVIDIA Spectrum-X, un riconoscimento importante del valore e delle prestazioni offerte dalle soluzioni di rete Cisco.

Sistemi di rete AI-ready combinati

Cisco ha inoltre annunciato che svilupperà nuovi sistemi di rete AI che combinano i processori NVIDIA Spectrum con il sistema operativo di rete Cisco. Questa sinergia permetterà alle aziende di ottenere una soluzione completamente integrata e ottimizzata per supportare carichi di lavoro AI intensivi.

Grazie a questa combinazione, le aziende potranno beneficiare di maggiori prestazioni di rete, bassissima latenza e scalabilità migliorata, fondamentali per le applicazioni AI più avanzate.

I benefici della collaborazione per le imprese

L’espansione della partnership tra Cisco e NVIDIA porta con sé numerosi vantaggi per le aziende che desiderano adottare l’AI e modernizzare le proprie infrastrutture IT.

Maggiore flessibilità : le imprese potranno scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni di networking, integrate con le migliori tecnologie AI di NVIDIA e Cisco.

: le imprese potranno scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni di networking, integrate con le migliori tecnologie AI di NVIDIA e Cisco. Riduzione della complessità IT : un’architettura di rete unificata semplifica la gestione delle infrastrutture e migliora l’efficienza operativa.

: un’architettura di rete unificata semplifica la gestione delle infrastrutture e migliora l’efficienza operativa. Prestazioni elevate e bassa latenza : le reti AI-ready garantiscono una gestione ottimale dei carichi di lavoro AI, riducendo al minimo i colli di bottiglia.

: le reti AI-ready garantiscono una gestione ottimale dei carichi di lavoro AI, riducendo al minimo i colli di bottiglia. Scalabilità: l’infrastruttura creata da Cisco e NVIDIA è progettata per crescere con le esigenze aziendali, supportando l’evoluzione delle tecnologie AI.

Le dichiarazioni dei CEO di Cisco e NVIDIA sulla partnership AI

I leader delle due aziende hanno espresso grande entusiasmo per l’ampliamento della partnership e il potenziale di trasformazione delle tecnologie AI per le imprese.

Chuck Robbins, CEO di Cisco, ha dichiarato:

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui le aziende operano e innovano. La nostra collaborazione con NVIDIA rappresenta un passo fondamentale per offrire alle organizzazioni le soluzioni di rete di cui hanno bisogno per adottare l’AI su larga scala in modo semplice e sicuro.”