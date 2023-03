Cisco e Mercedes Benz abilitano il lavoro ibrido in auto con Webex

Tra le novità annunciate da Cisco nel corso del Mobile World Congress, c’è quella interessante per il mondo del lavoro ibrido, di Webex che sale a bordo della Mercedes Classe E.

Grazie a una partnership con Mercedes-Benz, la piattaforma di collaboration by Cisco equipaggerà i modelli della berlina tedesca offrendo a guidatore e passeggeri la possibilità di lavorare e comunicare in modo sicuro e confortevole all’interno dell’auto, con tutte le funzionalità intuitive a cui i clienti Cisco Webex sono abituati.

L’accordo siglato tra le due aziende arriva in un momento in cui Mercedes-Benz sta innovando i propri veicoli adattandoli all’era moderna e digitale. Grazie alla loro collaborazione, Mercedes-Benz e Cisco soddisferanno quindi sempre più le esigenze di una forza lavoro ibrida in continua evoluzione.

“Nel lavoro ibrido non conta dove si lavora ma come – che sia in ufficio, a casa, in auto o in qualsiasi altro luogo. L’ufficio mobile può evolversi solo con una tecnologia di collaborazione affidabile e sicura e che solo Cisco è in grado di fornire. Questa partnership con Mercedes-Benz segna un grande passo avanti nel garantire la flessibilità richiesta da chi lavora in modalità ibrida“, ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President & General Manager, Security & Collaboration, Cisco.

A bordo della nuova Mercedes Classe E sarà possibile effettuare riunioni e chiamate senza interruzioni con Meetings, utilizzando tutte le funzionalità che fanno parte della suite Webex di Cisco. La tecnologia proprietaria di audio intelligence offerta da Webex permette, fra le tante possibilità, anche quella di eliminare i rumori di sottofondo, migliorando l’esperienza del conducente e di tutti i passeggeri che si trovano a lavorare a bordo del veicolo.

L’aspetto più importante di questo accordo, sottolineano le due aziende, è la sicurezza su strada. L’esperienza di collaborazione immersiva di Webex all’interno della Classe E – comprese le riunioni video, la trascrizione automatica assistita dall’intelligenza artificiale, la condivisione di contenuti e le reazioni (come un pollice in su o un’emoji) – sarà possibile solo quando la vettura è ferma in un parcheggio. Quando è in movimento, le riunioni e le chiamate saranno solo in modalità audio.

Gli interni della nuova Mercedes-Benz Classe E sono stati presentati in anteprima il 22 febbraio scorso. Il nuovo modello sarà dotato, tra le altre cose, di connessione dati Wi-Fi e cellulare. Utilizzando una delle due connessioni, i conducenti potranno scaricare l’app Webex dal Mercedes Benz Car App Store e visualizzarla direttamente sul touchscreen del sistema di infotainment del veicolo, senza aver bisogno del telefono.

Questa offerta sarà disponibile a livello globale sui nuovi veicoli Mercedes-Benz Classe E, che dovrebbero arrivare nelle concessionarie in primavera.

Cisco collabora con oltre 32.000 aziende del settore dei trasporti in 169 Paesi del mondo e possiede 25.000 brevetti in questo campo. Questa partnership con Mercedes-Benz fa parte del programma Webex for Automobiles, che comprende Webex Meetings per Apple CarPlay e la collaborazione con Ford Motor Company.