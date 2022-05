Cisco: con le nuove tecnologie, la rete diventa predittiva

Cisco ha presentato nuove tecnologie di rete predittive, in grado di prevedere i problemi prima ancora che essi si verifichino.

Si tratta – sostiene l’azienda – di una vera e propria rivoluzione, progettata per aiutare il personale It a capire e pianificare tutte le azioni necessarie a evitare costose interruzioni di servizio, che si aggiunge all’ampia offerta di tecnologie per l’osservabilità, la visibilità e l’individuazione di problemi.

Negli ultimi due anni, Cisco ha lavorato a un motore di analisi predittiva unico nel suo genere, che aiuterà i team It a prevenire i problemi e a trasformare l’esperienza degli utenti.

I modelli predittivi sono stati affinati e testati con clienti di vari settori, incorporando tecniche evolute di machine learning e analytics, per arrivare a una maggiore precisione e facilità d’uso.

Le reti predittive Cisco funzionano raccogliendo dati da una miriade di fonti di telemetria.

Una volta integrati questi dati, la rete apprende i pattern usando una varietà di modelli, e inizia quindi a prevedere problemi che possono avere impatto sull’esperienza utente e a offrire opzioni per risolvere il problema.

I clienti possono decidere quanto ampiamente e in profondità connettere il motore nella loro rete, dando quindi la possibilità di espanderne l’uso in modo flessibile, al bisogno.

I team It faticano ad essere proattivi, mette in evidenza Cisco.

La gestione della sicurezza informatica, del lavoro ibrido, del cloud e altro, rendono molto complesso assicurare le migliori esperienze connesse a clienti e dipendenti.

Secondo il Global Networking Trends Report 2022 di Cisco, il 45% dei responsabili It intervistati dichiara che reagire alle interruzioni di servizio nelle reti rappresenta per loro la questione più importante.

Non solo: l’esperienza che le persone fanno sulle loro connessioni di rete è diventata un fattore critico.

Oggi, infatti, le persone e le aziende si affidano alle applicazioni per la maggior parte delle loro esigenze e attività, e spesso una app è ciò che offre ai clienti la prima impressione nei confronti di un’azienda o di un servizio.

Il 57% delle persone intervistate nello studio APP Attention Index di Cisco ha dichiarato che un brand ha una sola occasione per far colpo su di loro: se i servizi digitali non funzionano al meglio, non li useranno più.

Per sviluppare tutto il potenziale di un business digitale, è necessario un modo per prevedere più efficacemente i problemi di rete, evitarli in modo proattivo e assicurare la migliore esperienza possibile.

Per questo Cisco ha sviluppato e testato motori di analisi predittiva. Le prime sperimentazioni con clienti – ha affermato l’azienda – hanno dimostrato che la tecnologia creata da Cisco può prevedere i problemi con molta accuratezza, aiutando il personale It a migliorare in modo davvero significativo l’esperienza d’uso della connettività.

Cisco ha in programma di inserire le tecnologie predittive nella sua proposta commerciale, con offerte SaaS integrate e di facile utilizzo, per fare sì che aziende di ogni dimensione possano accedere alla sua rete predittiva.

Chuck Robbins, Presidente e CEO di Cisco, ha dichiarato: “Il futuro della connettività si baserà su reti che si auto riparano, possono apprendere, prevedere e pianificare.

I frutti della nostra attività di ricerca per le reti predittive sono stati testati e sviluppati insieme ai clienti, e i primi a sperimentare questa tecnologia stanno ottenendo importanti vantaggi, risparmiando tempo e denaro.

Le aziende vogliono tecnologie di rete sicure e proattive e solo Cisco può farlo nel modo giusto”.

