Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Robust Intelligence

Cisco ha annunciato la sua intenzione di acquisire Robust Intelligence, una startup con sede a San Francisco specializzata in soluzioni di sicurezza per l’intelligenza artificiale (IA).

Questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di Cisco per rafforzare la sicurezza nelle applicazioni e nei modelli di IA, un’area che sta diventando sempre più critica con l’aumento dell’adozione dela tecnologia nelle organizzazioni.

Robust Intelligence si è affermata come realtà promettente in questo campo emergente, sviluppando una piattaforma all’avanguardia che protegge i modelli di IA durante tutto il loro ciclo di vita, dall’addestramento alla produzione. L’integrazione di questa tecnologia con la Cisco Security Cloud permetterà a Cisco di offrire una protezione più robusta contro queste nuove minacce, migliorando la capacità delle aziende di adottare l’IA con fiducia.

L’acquisizione di Robust Intelligence da parte di Cisco non è solo un’operazione finanziaria, ma una mossa strategica che riflette la visione di lungo termine di Cisco di diventare un leader nella sicurezza per l’IA e l’IA per la sicurezza. Robust Intelligence era già parte del portafoglio di investimenti di Cisco, il che ha facilitato questa acquisizione. Anche se i termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati, l’integrazione di Robust Intelligence è destinata a rafforzare significativamente l’offerta di sicurezza di Cisco.

Tom Gillis, Senior Vice President e General Manager del Security Business Group di Cisco, ha sottolineato che questa acquisizione permetterà a Cisco di integrare la tecnologia di elaborazione della sicurezza avanzata di IA direttamente nei suoi prodotti di sicurezza e networking esistenti. Questo non solo migliorerà la visibilità sul traffico AI dei clienti, ma consentirà anche di proteggere le applicazioni IA con una precisione senza precedenti, riducendo i rischi associati all’uso di queste tecnologie emergenti.

Yaron Singer, CEO e co-fondatore di Robust Intelligence, ha espresso entusiasmo per il ruolo che la sua azienda giocherà nel plasmare il futuro della Cisco Security Cloud, fornendo una sicurezza end-to-end per l’IA e guidando la rivoluzione dell’IA insieme a Cisco.

Innovazione accelerata e semplificazione operativa

Una delle principali attrattive dell’acquisizione di Robust Intelligence è la sua capacità di accelerare l’innovazione nella sicurezza dell’IA. La tecnologia e l’expertise di Robust Intelligence saranno integrate nella Cisco Security Cloud, migliorando aree chiave come la configurazione semplificata, la previsione degli attacchi, l’applicazione adattiva delle politiche e l’esperienza utente. Questi miglioramenti non solo aiuteranno i clienti a rimanere al passo con l’evoluzione del panorama delle minacce, ma anche a operare in modo più efficiente.

Inoltre, l’attenzione di Robust Intelligence sull’automazione e la mitigazione proattiva dei rischi per l’IA si allinea perfettamente con l’approccio unificato di Cisco alla sicurezza. Questa integrazione permetterà ai clienti di proteggere le loro reti, applicazioni IA e utenti da un’unica piattaforma, semplificando notevolmente le operazioni di sicurezza.

Il ruolo di Cisco nel futuro della sicurezza per l’IA

L’acquisizione di Robust Intelligence è solo l’ultimo esempio dell’impegno di Cisco verso un futuro in cui la sicurezza dell’IA è al centro delle sue operazioni. Questo impegno è stato precedentemente dimostrato dall’acquisizione di Splunk, un’altra mossa strategica volta a rafforzare le capacità di sicurezza di Cisco attraverso l’intelligenza artificiale e il machine learning. Con queste acquisizioni, Cisco sta consolidando la sua posizione come leader nella sicurezza informatica per l’era dell’IA.

La Cisco Security Cloud, che integra le soluzioni di Robust Intelligence, rappresenta un passo avanti decisivo verso una piattaforma di sicurezza unificata che può gestire le complesse esigenze di sicurezza delle imprese moderne. Con l’aggiunta di funzionalità avanzate come il rilevamento e la risposta alle minacce basate sull’IA, la gestione semplificata delle politiche di sicurezza e la protezione contro le minacce specifiche dell’IA, Cisco è ben posizionata per guidare il mercato della sicurezza nell’era digitale.