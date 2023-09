Cisco acquisirà Splunk, un affare da 28 miliardi di dollari

Cisco e Splunk hanno annunciato oggi un accordo definitivo in base al quale Cisco intende acquisire Splunk per 157 dollari per azione in contanti, pari a circa 28 miliardi di dollari di valore azionario. Si prevede che l’operazione si concluderà entro la fine del terzo trimestre del 2024, subordinatamente all’approvazione normativa e ad altre consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte degli azionisti di Splunk.

Alla chiusura dell’acquisizione, Gary Steele, Presidente e CEO di Splunk, entrerà a far parte dell’Executive Leadership Team di Cisco riportando al Presidente e CEO Chuck Robbins.

L’acquisizione si basa sulla tradizione di Splunk di aiutare le organizzazioni a migliorare la loro resilienza digitale e accelererà la strategia di Cisco per connettere in modo sicuro tutto per rendere tutto possibile. La combinazione di questi due leader affermati in AI, sicurezza e osservabilità contribuirà a rendere le organizzazioni più sicure e resilienti.

“Siamo entusiasti di riunire Cisco e Splunk. Le nostre capacità combinate guideranno la prossima generazione di sicurezza e osservabilità abilitate all’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Chuck Robbins, presidente e CEO di Cisco. “Dal rilevamento e risposta alle minacce alla previsione e prevenzione delle minacce, contribuiremo a rendere le organizzazioni di tutte le dimensioni più sicure e resilienti”.

“L’unione con Cisco rappresenta la prossima fase del percorso di crescita di Splunk, accelerando la nostra missione di aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a diventare più resilienti, offrendo al contempo un valore immediato e convincente ai nostri azionisti”, ha dichiarato Gary Steele, presidente e CEO di Splunk.

“Insieme, formeremo un leader globale della sicurezza e dell’osservabilità che sfrutta la potenza dei dati e dell’intelligenza artificiale per fornire risultati eccellenti ai clienti e trasformare il settore. Siamo entusiasti di unire le forze con un partner di lunga data e di fiducia che condivide la nostra passione per l’innovazione e l’esperienza del cliente di livello mondiale, e ci aspettiamo che la nostra comunità di dipendenti Splunk trarrà vantaggio da opportunità ancora maggiori mentre riuniamo due organizzazioni rispettate e orientate allo scopo”, ha aggiunto Steele.

Nel mondo iperconnesso di oggi, i dati sono ovunque, con ogni organizzazione che si affida ad essi per gestire il proprio business e prendere decisioni mission-critical ogni giorno. Tenendo conto dell’accelerazione e dell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa, dell’espansione delle superfici delle minacce e di più ambienti cloud, crea un livello di complessità diverso da qualsiasi cosa le organizzazioni abbiano mai affrontato. Le organizzazioni hanno bisogno di un modo migliore per gestire, proteggere e sbloccare il vero valore dei dati e rimanere resilienti digitalmente.

Insieme, Cisco e Splunk affronteranno queste sfide a testa alta.

La combinazione di questi due leader affermati con capacità complementari in AI, sicurezza e osservabilità sbloccherà il vero valore dei dati e contribuirà a rendere le organizzazioni di tutte le dimensioni più sicure e digitalmente resilienti.

In particolare, le funzionalità di sicurezza di Splunk completano il portafoglio esistente di Cisco e, insieme, forniranno analisi e copertura della sicurezza leader dai dispositivi alle applicazioni ai cloud.

Le funzionalità complementari di Cisco e Splunk forniranno osservabilità in ambienti ibridi e multi-cloud, consentendo ai clienti dell’azienda di offrire esperienze applicative fluide che alimentano le loro attività digitali. Cisco e Splunk sono ben posizionati per aiutare i clienti a sfruttare responsabilmente la potenza dell’IA, data la loro notevole scalabilità, visibilità sui dati e base di fiducia.

L’unione di queste due organizzazioni consentirà maggiori investimenti in nuove soluzioni, innovazione accelerata e maggiore scala globale per supportare le esigenze dei clienti di tutte le dimensioni.