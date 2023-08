CIQ, Oracle e SUSE creano l‘associazione Open Enterprise Linux per “incoraggiare lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux”

CIQ, Oracle e SUSE hanno annunciato oggi la loro intenzione di formare la Open Enterprise Linux Association (OpenELA), un’associazione di categoria volta a incoraggiare lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) fornendo codice sorgente Enterprise Linux (EL) aperto e gratuito.

La formazione di OpenELA deriva dalle recenti modifiche apportate da Red Hat alla disponibilità del codice sorgente di RHEL. In risposta, CIQ, Oracle e SUSE stanno collaborando per fornire codice sorgente, strumenti e sistemi attraverso OpenELA per la comunità.

“La collaborazione è fondamentale per promuovere l’innovazione, ed è per questo che diamo il benvenuto a tutti coloro che fanno parte di questa associazione e ci aiutano a sostenere gli standard aperti della comunità”, ha dichiarato Thomas Di Giacomo, Chief Technology and Product Officer di SUSE. “SUSE crede fermamente nella possibilità di scegliere. Insieme alla comunità open source ridefiniamo il vero significato di apertura e garantiamo un futuro più solido per EL”.

“L’annuncio di oggi segna l’inizio di una nuova era per EL”, ha dichiarato Gregory Kurtzer, CEO di CIQ. “Con OpenELA, CIQ, Oracle e SUSE uniscono le forze con la comunità open source per contribuire a garantire un futuro stabile e resiliente per le comunità a monte e a valle che vogliono sfruttare Enterprise Linux”.

“Molte grandi organizzazioni ci hanno contattato per esprimere l’importanza di un codice sorgente per EL guidato dalla comunità che possa fungere da punto di partenza per distribuzioni compatibili”, ha dichiarato Wim Coekaerts, executive vice president, software development, Oracle. ”OpenELA è la nostra risposta a questa esigenza e rappresenta un impegno ad aiutare la comunità open source a continuare a sviluppare distribuzioni EL compatibili”.

A partire dalla fine dell’anno, OpenELA fornirà i sorgenti necessari per l’esistenza di downstream compatibili con RHEL, con un’attenzione iniziale alle versioni EL8, EL9 ed eventualmente EL7 di RHEL. Il progetto si impegna a garantire la disponibilità continua dei sorgenti OpenELA alla comunità a tempo indeterminato.

I principi fondamentali di OpenELA, che riflettono lo spirito del progetto, includono la piena conformità a questo standard de facto esistente, aggiornamenti rapidi e correzioni sicure, trasparenza, comunità e garanzia che la risorsa rimanga libera e ridistribuibile per tutti.

Accogliendo altre organizzazioni e membri della comunità per unirsi e contribuire attivamente, OpenELA cerca di costruire uno standard robusto, guidato dalla comunità, che garantisca imparzialità ed equilibrio nell’ecosistema EL.