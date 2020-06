CieID è l’app sviluppata dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per l’accesso ai servizi digitali erogati online dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai privati, mediante la Carta d’Identità Elettronica (Cie 3.0).

I cittadini che posseggono la Carta d’Identità Elettronica possono autenticarsi e fruire di questi servizi in rete, oltre che da parte delle pubbliche amministrazioni italiane, anche dagli stati membri dell’Unione Europea, possibilità sancita dall’apposito regolamento UE eIdas.

L’accesso ai servizi online può naturalmente avvenire attraverso diversi canali. Quello più comune è da un computer, mediante un browser: in questo caso occorre che al Pc sia collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie e, per il funzionamento, è necessario installare il middleware Software CIE, disponibile per Windows, macOS e per alcune distribuzioni Linux.

L’accesso mobile (che può essere sfruttato anche per accedere da desktop mediante smartphone) consente invece di utilizzare uno smartphone dotato di interfaccia Nfc.

Finora, l’app CieID era disponibile esclusivamente per dispositivi Android.

Ora Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha rilasciato anche la versione per iOS, disponibile sull’App Store di Apple.

L’app consente di utilizzare la Carta d'Identità Elettronica per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazione anche anche dagli smartphone che funzionano con il sistema operativo iOS di Apple.

Ma, attenzione: l’app CieID richiede uno smartphone dotato di interfaccia Nfc, quindi la compatibilità si restringe ai modelli di iPhone più recenti.

Nello specifico, l’app CieID per iOS richiede, dal punto di vista del software di sistema, iOS 13.0 o successivo. Per quel che concerne il dispositivo hardware, l’app è compatibile con: iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, XS, XS Max e Xr, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone SE di 2ª generazione.

Gli utenti che posseggono un iPhone compatibile possono installare l’app e registrare la propria Carta d'Identità Elettronica mediante il suo Pin. Dopodiché, potranno accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni tramite la modalità di autenticazione Entra con CIE.