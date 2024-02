Check Point ridefinisce il firewall, con i security gateway Quantum Force

Check Point Software Technologies, tra i fornitori leader di soluzioni di cyber-sicurezza alimentate da IA e distribuite in cloud, presenta la serie Check Point Quantum Force: un’innovativa linea di dieci firewall ad alte prestazioni progettati per soddisfare e superare le rigorose esigenze di sicurezza dei data center aziendali, dei perimetri di rete, delle università e delle aziende di ogni dimensione.

Alimentati dall’innovativa Check Point Infinity Platform, che integra security intelligence basata su cloud, un sofisticato sistema di risposta automatica alle minacce e oltre 50 motori di IA, i Quantum Force Security Gateway vantano la capacità di fornire fino a 1 Tbps di prevenzione dalle minacce alimentate dall’IA, raggiungendo un tasso di blocco del malware senza precedenti pari al 99,8%, afferma l’azienda.

Secondo Check Point, la serie Quantum Force ridefinisce i parametri di riferimento per le prestazioni dei firewall, offrendo il doppio dell’efficacia nella prevenzione delle minacce, il doppio dell’efficienza energetica, una gestione unificata per soddisfare gli scenari di sicurezza più rigorosi con una forma compatta (1RU/2RU) per l’ottimizzazione dello spazio.

“Trent’anni fa Check Point ha creato il firewall. Oggi lo rivoluzioniamo con Quantum Force. Basata sulla nostra tradizione di innovazione, questa soluzione di nuova generazione offre una solida protezione alimentata dalla prevenzione collaborativa delle minacce guidata dall’intelligenza artificiale, integrando perfettamente la sicurezza unificata e la gestione delle policy, sia nel cloud sia on-premise”, ha dichiarato Nataly Kremer, Chief Product Officer di Check Point Software Technologies. “Con Quantum Force, gli utenti possono navigare con fiducia sul terreno digitale, protetti contro le minacce più sofisticate del malware e della supply chain, beneficiando allo stesso tempo di prestazioni di rete migliorate, operazioni semplificate e risposta e rimedio automatizzati alle minacce”.

La trasformazione digitale e del cloud sta avvenendo a un ritmo senza precedenti. Con una forza lavoro ibrida ormai diventata un punto fermo nella maggior parte delle aziende, cresce l’esigenza di reti sicure e veloci per consentire il lavoro a distanza senza soluzione di continuità.

Allo stesso tempo, le organizzazioni devono affrontare una moltitudine di problemi di sicurezza informatica che possono ostacolare la loro capacità di proteggere efficacemente le risorse e mantenere l’efficienza operativa. Dal navigare nel complesso mondo tecnologico, gestendo un elevato numero di fornitori, alla garanzia di essere al sicuro dal crescente traffico sempre più criptato, le aziende sono sottoposte a una pressione costante per migliorare la loro condizione di sicurezza, ottimizzando al contempo le risorse.

“Il lavoro ibrido e l’adozione del multi-cloud hanno ampliato la superficie di attacco e reso più complessa la sicurezza aziendale. Data la carenza di talenti nel campo della sicurezza IT, le aziende dovrebbero prendere in considerazione soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale per rafforzare l’analisi e l’automazione e proteggersi dal crescente panorama delle minacce“, ha dichiarato Pete Finalle, Security Research manager di IDC. “La nuova serie Quantum Force di Check Point, composta da dieci gateway di sicurezza alimentati dall’intelligenza artificiale e distribuiti nel cloud, offre prestazioni di prevenzione delle minacce fino a 1 Tbps, blocco automatico di minacce sofisticate, unificando al contempo la gestione, semplificando le operazioni, riducendo i tempi di risposta e migliorando l’efficacia della sicurezza”.

I firewall Check Point Quantum Force offrono una soluzione economicamente vantaggiosa, migliorando le prestazioni della rete, semplificando al contempo l’infrastruttura tecnologica e riducendo le spese di alimentazione, di infrastruttura e operative. Le funzionalità di Check Point Quantum Force includono:

Massimi livelli di sicurezza – Quantum Force offre prestazioni di prevenzione delle minacce 2 volte superiori arrivando fino a 63,5 Gbps. Il suo fattore di forma compatto 2RU/1RU e l’alta densità di interfacce 1/10/25/40/100 Gbps contribuiscono alla sua efficienza. Quantum Force è dotato di un’architettura modulare e flessibile unica nel suo genere, progettata per adattarsi senza problemi all’evoluzione dei requisiti di rete dei clienti, garantendo al contempo un’efficienza energetica due volte superiore. Questo migliora l’efficienza operativa e riduce le spese di infrastruttura.

La serie di gateway per la sicurezza Check Point Quantum Force è disponibile tramite la rete di partner globali. Per maggiori dettagli su Check Point Quantum Force, è possibile visitare il sito del produttore.