Check Point migliora la sicurezza delle infrastrutture AI sul cloud

Check Point Software Technologies, tra i fornitori leader di soluzioni di cyber-sicurezza alimentate da IA e distribuite in cloud, ha annunciato oggi la collaborazione con NVIDIA per migliorare la sicurezza delle infrastrutture di Intelligenza Artificiale sul cloud. Integrando la DPU di NVIDIA, la nuova soluzione Check Point AI Cloud Protect aiuta a prevenire le minacce sia a livello di rete sia di host.

“L’intelligenza artificiale offre grandi vantaggi nei settori della sanità, dell’istruzione, della finanza e in altri settori. Allo stesso tempo, il tasso e la sofisticazione degli attacchi informatici stanno aumentando, e gli attori delle minacce sono continuamente alla ricerca di nuovi modi per distruggere i carichi di lavoro di IA nel cloud“, dichiara Gera Dorfman, Vice President of Network Security di Check Point Software Technologies. “Stiamo lavorando con NVIDIA per offrire una nuova soluzione cloud di Intelligenza Artificiale sicura, integrata con il Check Point AI Cloud Protect, al fine di proteggere dalle minacce informatiche anche i carichi di lavoro IA più sensibili e privati“.

La rapida proliferazione dell’IA ha generato una rivoluzione nel mondo del lavoro per quanto riguarda l’efficienza e l’innovazione. Tuttavia, questi miglioramenti portano con sé anche nuovi vettori di attacco specificamente rivolti all’IA, come il backdooring di modelli di IA per controllare l’output di un modello o per ottenere un accesso non autorizzato all’ambiente, l’esfiltrazione dei dati che mette a rischio la proprietà intellettuale e il denial of service che degrada le prestazioni e ne riduce le capacità.

Queste minacce compromettono l’integrità e la sicurezza dei sistemi di IA e mettono a rischio i risultati aziendali, sottolinea Check Point. Possono, inoltre, erodere la fiducia fondamentale nelle operazioni di IA, con potenziali ripercussioni su altri aspetti del data center. È necessario un approccio rinnovato alla sicurezza per proteggere non solo i dati nella loro forma tradizionale, ma anche gli stessi modelli di Intelligenza Artificiale, fondamentali per l’innovazione e la creazione di un vantaggio competitivo.

Check Point affronta queste sfide con NVIDIA, integrando le informazioni sulla sicurezza a livello di rete e di host, offrendo una soluzione completa in grado di proteggere le infrastrutture di intelligenza artificiale sia dalle minacce informatiche tradizionali che da quelle nuove. Questo approccio integrato aiuta a garantire che il sistema di sicurezza sia a conoscenza delle attività di rete e dei processi a livello di host, fondamentali per salvaguardare il futuro dell’IA.

“Con l’incremento della pervasività dell’IA, anche la protezione dei cloud da IA vede crescere la propria importanza“, dichiara Yael Shenhav, Vice President of Networking Products di NVIDIA. “NVIDIA BlueField 3 consente a innovatori come Check Point di offrire solide misure di cyberdifesa per proteggere i data center da Intelligenza Artificiale in cloud, garantendo al contempo prestazioni di altissimo livello attraverso l’IA“.

In risposta a queste sfide emergenti, AI Cloud Protect si presenta come una soluzione strategica, in grado di soddisfare i dinamici requisiti di sicurezza nell’era dell’intelligenza artificiale. Progettata per semplificare l’implementazione e adottabilità, questa nuova soluzione offre una sicurezza out-of-the-box senza impattare sulle prestazioni dell’IA. Progettato per una facile integrazione e scalabilità, AI Cloud Protect fornisce un solido scudo contro le sofisticate minacce informatiche.

Concepito con il DPU BlueField 3 che alimenta una nuova classe di data center cloud di intelligenza artificiale e il software framework DOCA di NVIDIA, AI Cloud Protect è progettato per integrarsi perfettamente negli ecosistemi AI di NVIDIA, fornendo:

Robusta difesa contro le minacce dell’intelligenza artificiale. AI Cloud Protect permette alle organizzazioni di proteggersi in modo efficiente dall’inversione e furto dei modelli e altri vettori di attacco con un’efficienza senza precedenti.

AI Cloud Protect permette alle organizzazioni di proteggersi in modo efficiente dall’inversione e furto dei modelli e altri vettori di attacco con un’efficienza senza precedenti. Integrazione scalabile e senza soluzione di continuità . AI Cloud Protect facilita l’implementazione in diversi ambienti di intelligenza artificiale, garantendo che le misure di sicurezza crescano di pari passo con le esigenze dell’organizzazione.

. AI Cloud Protect facilita l’implementazione in diversi ambienti di intelligenza artificiale, garantendo che le misure di sicurezza crescano di pari passo con le esigenze dell’organizzazione. Prestazioni ottimizzate senza compromessi. AI Cloud Protect garantisce che le operazioni di IA continuino senza ostacoli, con processi di sicurezza eseguiti in modo discreto, sfruttando l’infrastruttura tecnologica di NVIDIA senza impattare sulle prestazioni dell’IA.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione di sicurezza Check Point AI Cloud Protect e la sua integrazione con la tecnologia NVIDIA BlueField, è possibile visitare il sito della soluzione.