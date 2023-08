Check Point annuncia l’acquisizione di Perimeter 81

Check Point Software Technologiesha siglato l’accordo per l’acquisizione di Perimeter 81, azienda pionieristica nel settore dei servizi di sicurezza (SSE). Con questa acquisizione, Check Point aiuterà le organizzazioni ad accelerare l’adozione di un accesso sicuro tra utenti remoti, siti, cloud, data center e Internet, con l’obiettivo di fornire la soluzione SSE più sicura e veloce del mercato. Secondo i termini dell’accordo, Check Point acquisirà Perimeter 81 per circa 490 milioni di dollari, in assenza di cassa o debito finanziario.

Il lavoro ibrido è ormai lo standard per le organizzazioni a livello globale e la trasformazione digitale sta spostando continuamente i data center verso il cloud. Questo importante cambiamento richiede un approccio avanzato alla sicurezza di rete, in grado di adattarsi e rispondere senza soluzione di continuità alle esigenze delle aziende moderne e distribuite. Gartner prevede che il mercato del Secure Access Service Edge (SASE) raggiungerà oltre 20 miliardi di dollari entro il 2026, e sottolinea la necessità per le aziende di adottare un’architettura di sicurezza consolidata.

Perimeter 81, lanciata nel 2018 con un team di oltre 200 dipendenti, serve più di 3.000 clienti in tutto il mondo. L’azienda, riconosciuta come leader nella Forrester Zero Trust Wave, porta un approccio innovativo all’SSE che combina la protezione su cloud e su dispositivo. Perimeter 81 offre una suite unica di funzionalità, tra cui Zero Trust Access, una connettività full mesh tra utenti, filiali e applicazioni. Ciò consente agli utenti remoti di beneficiare di una navigazione Internet veloce e sicura ovunque si trovino, affrontando al contempo le violazioni della privacy nel cloud. Perimeter 81 consente, inoltre, un’implementazione semplice e veloce, della durata di un’ora, rispetto alle settimane necessarie per le soluzioni tradizionali, enfatizzando la facilità d’uso e la gestione semplificata.

Check Point intende utilizzare le funzionalità di Perimeter 81 e integrarle nell’architettura di Check Point Infinity, al fine di offrire una soluzione di sicurezza unificata per la rete, il cloud e gli utenti remoti. Perimeter 81 ha un posizionamento ideale per supportare la vision di Check Point di fornire la soluzione SASE più veloce e sicura del settore.

“Con l’avvento del lavoro ibrido e l’ascesa della trasformazione del cloud, la richiesta di servizi di sicurezza che si espandano oltre il perimetro di rete è in aumento“, afferma Gil Shwed, CEO di Check Point Software Technologies. “Sfruttando le capacità di Perimeter 81 e integrandole nella piattaforma Check Point Infinity, continuiamo con la nostra vision di fornire la sicurezza migliore attraverso soluzioni complete, collaborative e consolidate.”

“Questa mossa strategica segna un periodo entusiasmante per la nostra azienda, i nostri partner e i nostri clienti. Unendoci a Check Point, leader globale nella sicurezza informatica da oltre 30 anni, puntiamo a fornire la principale piattaforma SASE del mercato”, afferma Amit Bareket, CEO di Perimeter 81. “La nostra interconnessione rappresenta un passo significativo verso una sicurezza completa e scalabile per l’era moderna. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che creeremo insieme”.

L’acquisizione di Perimeter 81 da parte di Check Point è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2023.