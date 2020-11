Check Iban, il servizio che associa un Iban con Codice Fiscale e Partita Iva

Fabrick ha annunciato il lancio di Check Iban, servizio che consente di verificare istantaneamente l’effettivo abbinamento di un codice Iban a un determinato cliente partendo dal Codice Fiscale o dalla Partita IVA.

Check Iban risponde al bisogno di semplificare l’iter di verifica dei conti al fine di gestire incassi e pagamenti, velocizzando le tempistiche e abbattendo i costi.

Ad esempio, è efficace per quei servizi che richiedono una domiciliazione bancaria (come quelli di telco e utility), ma anche per tutte le realtà che hanno l’esigenza di riconoscere l’identità di un pagatore e accettano pagamenti tramite bonifici bancari.

È inoltre utile anche per quelle società che erogano credito, come le piattaforme di digital lending e le realtà di credito al consumo, soprattutto nella fase di acquisizione di nuovi clienti poiché consente una verifica in tempo reale.

Il servizio Check Iban di Fabrick è già utilizzato da Credimi, azienda fintech leader nei finanziamenti digitali per le imprese in Europa Continentale, che ha scelto di avvalersi della soluzione nel suo processo di onboarding e KYC: nella fase di riconoscimento dell’identità del cliente, questo non deve più inviare documentazione per ricollegare l’Iban alla sua azienda con conseguente velocizzazione dell’iter.

La nuova proposta di Fabrick è volta anche ad anticipare un nuovo trend di mercato che vede un sempre più frequente utilizzo dei pagamenti diretti da conto corrente bancario, anche per spese online e su portali di e-commerce.