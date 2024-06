Chatwin e ML cube insieme, per soluzioni AI custom per le imprese

Chatwin AI Solutions nasce dalla partnership tra due aziende italiane, Chatwin e ML cube, al fine di sviluppare soluzioni AI personalizzate per aiutare le aziende a far crescere il loro business.

ML cube – come lascia intuire il nome – è una società specializzata in machine learning e intelligenza artificiale, spin-off del Politecnico di Milano e parte del Gruppo Kayrhos. Chatwin tech è una società di servizi con sede a Milano e San Francisco e con oltre 20 anni di esperienza nell’aiutare le startup tecnologiche all’avanguardia a crescere e ad avere successo a livello globale.

L’iniziativa nata dalla collaborazione tra le due realtà mira a sviluppare soluzioni AI customizzate in vari settori, combinando l’esperienza di Chatwin nel consentire alle startup di espandere il proprio mercato con il know-how specializzato di ML cube.

Chatwin AI Solutions nasce con l’obiettivo di supportare le imprese nella crescita e nell’innovazione, in un contesto globale in cui gli investimenti in intelligenza artificiale e machine learning stanno crescendo rapidamente e l’AI sta permeando ogni aspetto della vita quotidiana delle persone e delle attività aziendali.

Questo crea grandi opportunità ma anche sfide, per poter stare al passo con la rapida evoluzione, e con Chatwin AI Solutions, le due aziende intendono aiutare i clienti a far crescere il proprio business e a tenere il passo con l’innovazione.

Nicola Caporaso, CEO di ML cube, spiega: “ML cube nasce per accompagnare le aziende in un futuro prossimo in cui l’Intelligenza Artificiale pervade ogni aspetto sociale e di business. Per noi l’Intelligenza Artificiale è business, è un alleato nell’ottimizzazione di ogni processo aziendale e nella presa di decisioni ad ogni livello dell’organizzazione. È per questi motivi che consideriamo rilevante la collaborazione con Chatwin, un partner strategico che aiuta a decifrare un mercato molto dinamico e ad ottimizzare ogni sforzo nella costruzione di smart companies. Con Chatwin AI Solutions, siamo entusiasti di offrire soluzioni AI personalizzate, rispondendo alle complesse sfide del mercato globale e supportando la crescita e l’innovazione dei nostri clienti”.

Enrico Quaroni, CEO di Chatwin, afferma: “Se lo scenario tecnologico è in costante mutamento, da quando l’AI ha preso piede, questo processo di continua evoluzione sta raggiungendo ritmi elevatissimi, dove spesso è difficile stare al passo. Per rispondere a questa esigenza del mercato, insieme a ML cube abbiamo creato Chatwin AI Solutions, di cui andiamo particolarmente orgogliosi dal momento che, unendo i nostri know-how, saremo in grado di fornire soluzioni AI tailor made per tutti gli stakeholder che vogliono scalare il loro business con lo sguardo rivolto al futuro. Collaborare allo sviluppo di nuove tecnologie che possano avere un impatto positivo sul mercato è da sempre uno dei nostri pillar e questo stesso modus operandi l’abbiamo riscontrato anche in tutto il team di ML cube”.