ChatGPT ora svolge compiti per conto dell’utente, con la nuova funzione task

OpenAI ha presentato tasks, una nuova funzione di ChatGPT ancora in versione beta, che segna un progresso importante verso la trasformazione di ChatGPT in un assistente AI che può svolgere compiti per conto dell’utente.

Con task si può chiedere a ChatGPT di pianificare attività in un secondo momento. Sia che si tratti di un unico promemoria o azioni ricorrenti, si può dire a ChatGPT di cosa si ha bisogno e quando – dalle news giornaliere fino alle previsioni metereologiche, pianificando così il task che ChatGPT poi eseguirà.

Selezionando “4o con attività programmate” dai modelli, basterà inviare a ChatGPT un messaggio con la richiesta di cosa si desidera che faccia e quando, e ChatGPT creerà l’attività. Tutte le attività possono essere gestite direttamente dalle chat o selezionando “task” dal menu del profilo.

Inoltre, ChatGPT può anche suggerire task direttamente dalle chat: saranno poi gli utenti a decidere se accettare o meno.

Disponibilità della nuova funzione task di ChatGPT

La versione beta sarà disponibile per gli utenti Plus, Team e Pro a livello globale nei prossimi giorni. Gli utenti potranno impostare attività su desktop, web e mobile, ma il task manager sarà accessibile solo da web. Durante la fase beta gli utenti potranno attivare un massimo di 10 task contemporaneamente.

Gli utenti potranno ricevere notifiche push su Desktop (macOS), browser e smartphone.

Infine, il periodo beta verrà utilizzato da OpenAI per capire come gli utenti utilizzano i task e perfezionare la funzione prima di renderla accessibile a tutti gli utenti di ChatGPT.

Idee di OpenAI su alcuni modi in cui è possibile usare task